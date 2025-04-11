Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García respondió si extraña la amistad de Marcela Reyes

La influenciadora Karina García fue interrogada sobre la Dj Marcela Reyes, de quien era amiga.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Marcela Reyes
Karina García fue interrogada sobre Marcela Reyes/Canal RCN

La influenciadora Karina García se pronunció sobre su enemistad con la Dj Marcela Reyes en el reality La mansión de Luinny.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García sobre Marcela Reyes?

La creadora de contenido fue interrogada por la artista en medio de una dinámica del programa, en el que se encuentra desde hace varios días en República Dominicana.

Karina García habló de Marcela Reyes

La paisa fue cuestionada sobre si extraña la amistad de Marcela Reyes y Yina Calderón, a lo que ella respondió que no.

"A ninguna de las dos, gracias a Dios por quitármelas del camino", contestó.

Artículos relacionados

¿Por qué Karina García terminó la amistad con Marcela Reyes?

Las famosas terminaron su amistad luego de que la Dj Marcela Reyes sorprendiera con unas declaraciones en contra de Karina García mientras ella estaba en La casa de los famosos Colombia, donde aseguró que su exesposo, el cantante B-King le habría sido infiel con ella.

Marcela Reyes y B King sobre supuesta infidelidad

El cantante desmintió dicha información en su momento y Karina García también lo hizo cuando salió del reality.

Dicha situación provocó que ambas terminaran con su amistad y tomaran caminos distintos.

Marcela Reyes destacó en entrevista en 'Buen Día, Colombia', que ella tenía pruebas al respecto y, aunque Karina García le pidió que las revelara, ella decidió no compartirlas y no volver a hablar más del tema.

Por su parte, Karina García terminó su amistad con Yina Calderón luego de que la empresaria se fuera en su contra en La casa de los famosos Colombia priorizando según ella, los números que su amistad.

Artículos relacionados

Por ahora, Karina García sigue disfrutando de su participación en la competencia y entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus ocurrencias y sorprendente comportamiento, pues ha protagonizado varios conflictos donde ha contestado inesperadamente a quienes la atacan.

Actualmente tiene una rivalidad con la participante Moyeta, con quien ha cruzado fuertes palabras; además de discutir en varias ocasiones con Yina Calderón, evidenciando la gran rivalidad que hay entre ellas.

Sin embargo, la paisa se ha mostrado bastante feliz, pues está liderando la tabla, agradeciéndole a todos sus fanáticos por el gran apoyo que le están brindando.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Qué pasó con el celular de Baby Demoni Influencers

Samor One rompió el silencio y reveló qué pasó con el celular de Baby Demoni tras su muerte

Samor One respondió si manipuló o no el celular de Baby Demoni tras la tragedia.

La Liendra lanzó comentario sobre los realities que dividió opiniones La Liendra

La Liendra causó debate en redes tras lanzar inesperada opinión sobre los realities

La Liendra se refirió al formato televisivo que se ha popularizado en la actualidad y generó debate en redes sociales.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón le habría dedicado polémica canción a Karina García: "la de las feas"

En un reciente video, Yina Calderón junto a una de sus compañeras, también aprovechó para advertir sus planes de hacer complot.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón

Violeta Bergonzi rompió en llanto durante el reto por equipos en MasterChef por una inesperada razón.

Mujer le raya el carro a su pareja por infiel y se viraliza en redes. Viral

VIDEO viral: mujer le raya el carro a su pareja por serle infiel y divide opiniones en redes

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología