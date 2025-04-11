Karina García respondió si extraña la amistad de Marcela Reyes

La influenciadora Karina García se pronunció sobre su enemistad con la Dj Marcela Reyes en el reality La mansión de Luinny.

¿Qué dijo Karina García sobre Marcela Reyes?

La creadora de contenido fue interrogada por la artista en medio de una dinámica del programa, en el que se encuentra desde hace varios días en República Dominicana.

La paisa fue cuestionada sobre si extraña la amistad de Marcela Reyes y Yina Calderón, a lo que ella respondió que no.

"A ninguna de las dos, gracias a Dios por quitármelas del camino", contestó.

¿Por qué Karina García terminó la amistad con Marcela Reyes?

Las famosas terminaron su amistad luego de que la Dj Marcela Reyes sorprendiera con unas declaraciones en contra de Karina García mientras ella estaba en La casa de los famosos Colombia, donde aseguró que su exesposo, el cantante B-King le habría sido infiel con ella.

El cantante desmintió dicha información en su momento y Karina García también lo hizo cuando salió del reality.

Dicha situación provocó que ambas terminaran con su amistad y tomaran caminos distintos.

Marcela Reyes destacó en entrevista en 'Buen Día, Colombia', que ella tenía pruebas al respecto y, aunque Karina García le pidió que las revelara, ella decidió no compartirlas y no volver a hablar más del tema.

Por su parte, Karina García terminó su amistad con Yina Calderón luego de que la empresaria se fuera en su contra en La casa de los famosos Colombia priorizando según ella, los números que su amistad.

Por ahora, Karina García sigue disfrutando de su participación en la competencia y entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus ocurrencias y sorprendente comportamiento, pues ha protagonizado varios conflictos donde ha contestado inesperadamente a quienes la atacan.

Actualmente tiene una rivalidad con la participante Moyeta, con quien ha cruzado fuertes palabras; además de discutir en varias ocasiones con Yina Calderón, evidenciando la gran rivalidad que hay entre ellas.

Sin embargo, la paisa se ha mostrado bastante feliz, pues está liderando la tabla, agradeciéndole a todos sus fanáticos por el gran apoyo que le están brindando.