Karina García respondió a críticas por bailar con Yailin antes de su enfrentamiento

La influenciadora Karina García contestó a los comentarios negativos que ha recibido por su entrada al Stream Fighters 4 con la cantante Yailin 'la más viral'.

Artículos relacionados Karina García El gesto de Altafulla con Karina García tras su enfrentamiento que causó revuelo

¿Por qué criticaron a Karina García por su entrada con Yailin en Stream Fighters 4?

La paisa estuvo en Stream Fighters 4 compitiendo en el ring de boxeo contra la mexicana Karely Ruiz, quien se llevó la victoria.

Como es costumbre, las entradas de los boxeadores suelen tener una suma importancia en este tipo de eventos, por lo que, Karina García quiso sorprender al aparecer junto a la dominicana Yailin 'la más viral'.

Ambas ingresaron bailando al ritmo de la canción "Bing bong", donde cautivaron a todos con sus movimientos de cadera.

Dicho baile provocó varias críticas hacia la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pues muchos detallaron que Karina perdió aire antes de su enfrentamiento, el cual le faltó para poder ganar, pues en el tercer round se quedó sin oxígeno.

Artículos relacionados Karely Ruiz Karely Ruiz sorprendió con una inesperada confesión sobre Karina García: “No hay nada de qué hablar”

¿Qué dijo Karina García tras sus críticas por bailar con Yailin?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, decidió pronunciarse al respecto, detallando que eso no la afectó y por el contrario la hizo muy feliz.

"Yo jamás en mi vida iba a perder la oportunidad de bailar con una mujer tan icónica una de las mis canciones favoritas, no existía la posibilidad de no bailar", escribió.

Además, explicó que un boxeador antes de subirse al ring debe calentar mínimo 25 minutos.

"Así que me parché y disfruté como nunca y jamás me voy arrepentir", añadió.

Asimismo, indicó que ella se siente ganadora, pues, aunque no se llevó la victoria sí logró muchas cosas importantes, entre ellas creer más en ella misma y conocer que todo lo que se proponga lo puede lograr.

Artículos relacionados Karina García Hermana de Blessd arremetió contra Karina en su enfrentamiento: "dale por quitamaridos"

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde muchos la defendieron y aplaudieron por su responsabilidad, disciplina, compromiso y actitud en su enfrentamiento.

Por ahora, Karina García sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido detrás de cámaras de dicho momento tan especial para ella.