Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García respondió a críticas por bailar con Yailin antes de su enfrentamiento

Karina García se pronunció sobre las críticas que recibió por su entrada con Yailin en Stream Fighters 4.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Yailin
Karina García responde a crítica por entrada con Yailin/Canal RCN/AFP: Giorgio Viera

La influenciadora Karina García contestó a los comentarios negativos que ha recibido por su entrada al Stream Fighters 4 con la cantante Yailin 'la más viral'.

Artículos relacionados

¿Por qué criticaron a Karina García por su entrada con Yailin en Stream Fighters 4?

La paisa estuvo en Stream Fighters 4 compitiendo en el ring de boxeo contra la mexicana Karely Ruiz, quien se llevó la victoria.

Karina García bailando con Yailin en enfrentamiento

Como es costumbre, las entradas de los boxeadores suelen tener una suma importancia en este tipo de eventos, por lo que, Karina García quiso sorprender al aparecer junto a la dominicana Yailin 'la más viral'.

Ambas ingresaron bailando al ritmo de la canción "Bing bong", donde cautivaron a todos con sus movimientos de cadera.

Dicho baile provocó varias críticas hacia la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pues muchos detallaron que Karina perdió aire antes de su enfrentamiento, el cual le faltó para poder ganar, pues en el tercer round se quedó sin oxígeno.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García tras sus críticas por bailar con Yailin?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, decidió pronunciarse al respecto, detallando que eso no la afectó y por el contrario la hizo muy feliz.

Karina García responde a críticas por bailar con Yailin

"Yo jamás en mi vida iba a perder la oportunidad de bailar con una mujer tan icónica una de las mis canciones favoritas, no existía la posibilidad de no bailar", escribió.

Además, explicó que un boxeador antes de subirse al ring debe calentar mínimo 25 minutos.

"Así que me parché y disfruté como nunca y jamás me voy arrepentir", añadió.

Asimismo, indicó que ella se siente ganadora, pues, aunque no se llevó la victoria sí logró muchas cosas importantes, entre ellas creer más en ella misma y conocer que todo lo que se proponga lo puede lograr.

Artículos relacionados

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde muchos la defendieron y aplaudieron por su responsabilidad, disciplina, compromiso y actitud en su enfrentamiento.

Por ahora, Karina García sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido detrás de cámaras de dicho momento tan especial para ella.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yaya Muñoz cumple su palabra y paga su apuesta por Karina Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reveló si pagó la millonaria apuesta por Karina García: ¿cuánto era?

Yaya Muñoz hizo millonaria apuesta por Karina García en su pelea de Stream Fighters. ¿sí pagó tras la derrota?

Karina García sufrió percance de salud Karina García

Karina García reveló la afección de salud que tiene tras su enfrentamiento con Karely Ruiz

Karina García hizo reveladora confesión sobre su estado de salud tras su enfrentamiento con Karely Ruiz en Stream Fighters: "No puedo".

Vicky Hernández - Gustavo Angarita en la Telenovela El día de la suerte. Talento nacional

Vicky Hernández lanzó fuerte crítica en funeral de Gustavo Angarita, esto dijo

Durante el funeral de Gustavo Angarita, la actriz Vicky Hernández se mostró conmovida por la despedida de su colega.

Lo más superlike

Karina García con Westcol Karina García

Karina García ya estaría grabando su primera canción con Westcol, esto se sabe

Karina García compartió imágenes grabando junto a Westcol y causó revuelo entre sus fanáticos.

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón tomó decisión con inesperado final en MasterChef Celebrity 2025, ¿qué ocurrió?

Belinda se presenta en el escenario en los Premios Billboard de la Música Latina 2015 presentados por State Farm. Belinda

Belinda preocupa a sus fans tras revelar que fue hospitalizada en los últimos días

René Higuita es tendencia por estatua en su honor MasterChef Celebrity Colombia

Estatua de René Higuita en Medellín genera revuelo en redes por su aspecto: así luce la escultura

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?