Karina García recordó su participación en La casa de los famosos con emotivas palabras: “Nostalgia”

Karina García reaccionó a la publicación de un seguidor que le dijo que extrañaba verla en La casa de los famosos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Karina García dejó gran huella en La casa de los famosos.
Karina García sigue siendo recordada por los fanáticos de La casa de los famosos Colombia. Foto: RCN

El recuerdo de Karina García sigue presente entre los fanáticos de La casa de los famosos Colombia. Recientemente, la creadora de contenido paisa reaccionó al comentario de un seguidor que le dijo que la extrañaba.

¿Karina García extraña estar en La casa de los famosos Colombia?

Un internauta hizo una publicación en la que revivía algunos de los momentos que protagonizó la paisa en la casa más famosa de todas. En ella, se evidencian variados rostros y expresiones de la exparticipante.

Karina, emocionada por la forma en que la siguen recordando, pese a que la competencia ya terminó hace rato, reaccionó en sus propias redes sociales y agradeció por ese cariño.

Karina García no pudo llegar a la final, pero ganó muchos seguidores.
Karina García protagonizó momentos de todo tipo en La casa de los famosos.

Sé que han tenido mucha nostalgia por estos días. Pero quiero decirles que aquí estoy, mi esencia y personalidad que los enamoró son para siempre mis bebés

Karina dejó una gran huella en la temporada 2 de La casa de los famosos Colombia. Protagonizó romances, discusiones, alegrías, tristezas, entre otros sentimientos.


García tuvo dos amoríos, con Marlon Solórzano y Altafulla; hizo parte de Las Chicas Fuego, pero el grupo se disolvió cuando se desataron diferencias de ella con La Toxi y Yina Calderón.

Camilo Trujillo, Lady Tabares y hasta Mateo Varela llegaron a mostrar algún interés en la creadora de contenido, por lo que en muchas ocasiones se robó la atención de lo que pasaba en la competencia.

¿Qué participante de la tercera temporada de La casa de los famosos está siendo comparada con Karina García?

Una participante de la temporada 3 de La casa de los famosos ha llegado a ser comparada con Karina García. Se trata de Yuli Ruiz, la última habitante en ingresar a la casa mediante las votaciones preliminares.

Las redes sociales han empezado a encontrar semejanzas entre Karina y Yuli, asimismo, algunos han decidido apoyar a la empresaria, quien se ha visto inmersa en discusiones con Beba y Lorena Altamirano.

Yuli Ruiz habla en La casa de los famosos sobre su expareja
Yuli Ruiz ha ganado muchos seguidores y ya muchos la comparan con Karina García. (Foto: Canal RCN)

La actual participante ya se ha ganado el cariño y el apoyo de los seguidores del formato, quienes, desde ya, se han autodenominado parte del team de Yuli, de hecho, en las recientes votaciones del público, obtuvo un porcentaje importante, y, no solo eso, sus cuentas oficiales también han empezado a crecer.

Yuli Ruiz ya salió bien librada de su primera jornada de eliminación. La empresaria obtuvo el tercer mejor porcentaje y en la segunda semana ya no tendrá que ir al temido cuarto, pues no fue nominada.

Karina, por su parte, aprovecha el éxito de La casa de los famosos para seguir creciendo como empresaria y creadora de contenido. Y sobre el amor, ya ha manifestado que está soltera; incluso, está en celibato.

