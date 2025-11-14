Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García queda en el ojo del huracán en 'La mansión de Luinny': la acusan de "exigente"

La actitud de Karina García en 'La mansión de Luinny' no ha sido del agrado de algunos por una particular razón.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García
Karina García queda en el ojo del huracán en 'La mansión de Luinny': la acusan de "exigente" | Foto del Canal RCN.

La influencer Karina García se encuentra en el ojo del huracán en el reality de La mansión de Luinny, en República Dominicana, por su forma de ser en la grabación de un videoclip.

Días atrás, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 interpretó la parte de una canción y ahora se encuentran grabando el videoclip para la composición, pero resulta que a varios no les está gustando la actitud de la paisa.

¿Por qué están tildando a Karina García de "exigente"?

Comenzaron a tildar a Karina García de "exigente" en el sentido de que dice lo que le gustaría ver en el clip, razón por la que hasta sus propios compañeros comentaron que debería dejarse guiar por la producción.

Karina García
Karina García interpretó canción en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Entre los fragmentos que se encuentran en redes sociales, especialmente TikTok, hay dos momentos por los que Karina generó discordia. En el primero, la modelo colombiana les dice a los de la producción que ella quiere estar delante de los hombres mientras baila, luego exigió verse bien y, por último, pidiendo agua.

Respecto a lo de pedir hidratación a la producción, en otros videos se ve que lo hizo a modo de juego, pero los demás participantes de La mansión de Luinny no lo están tomando de la mejor manera.

Pese a las críticas, el team de la influencer defiende que no es que Karina sea exigente, solamente busca que el resultado del videoclip quede de la mejor manera.

¿Cómo va la participación de Karina García en 'La mansión de Luinny'?

Karina García es de las más votadas en La mansión de Luinny, ha recibido un apoyo masivo y eso la ha mantenido en el primer lugar; de hecho, sus fans le han enviado regalos al reality.

Asimismo, la modelo paisa tiene ocurrencias por las que se vuelve viral en las plataformas de interacción social, mientras que, habla de manera constante con sus seguidores mediante las diferentes cámaras 24/7 habilitadas, hasta el punto en el que el mismo Luinny, anfitrión del reality, la puso de ejemplo para los demás participantes.

Karina García
Karina García está siendo sumamente apoyada en República Dominicana | Foto del Canal RCN.
