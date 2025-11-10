Karina García opinó sobre los entrenamientos de Andrea Valdiri

La influenciadora Karina García se pronunció sobre qué opina sobre los entrenamientos que está realizando la creadora de contenido Andrea Valdiri para su enfrentamiento contra Yina Calderón.

¿Karina García y Andrea Valdiri estarán en el mismo evento?

Ambas influenciadoras decidieron aceptar la propuesta del streamer Westcol y participar en el evento 'Stream Fighters 4' donde varios creadores de contenido se le medirán a competir en el ring de boxeo.

El evento se llevará acabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá, donde también habrá presencia de varios artistas que animaran la noche.

Karina García se enfrentará contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz, mientras que Andrea Valdiri lo hará contra la empresaria Yina Calderón.

¿Qué dijo Karina García sobre Andrea Valdiri?

La paisa realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales y allí fue cuestionada sobre los entrenamientos de Andrea Valdiri a lo que ella señaló la admiración que sentía hacia la barranquillera.

"Andrea es una crack ¡Dios mío! esa mujer está entrenando súper duro, me encanta. Ella toda la vida ha sido deportista entonces como que más fácil", dijo.

Cabe destacar que, ambas lograron conocerse en el cara a cara del evento meses atrás, donde lograron tener afinidad y darse ánimos mutuamente.

También confesó que habló con ella y entrenarán juntas.

Por ahora, las dos ya se encuentran en Bogotá adaptándose a la altura de la ciudad, pues eso afecta bastante su desempeño en la competencia.

Las dos siguen mostrando parte de sus entrenamientos a sus millones de fanáticos, que les han manifestado todo su apoyo para que puedan llevarse el triunfo en dicho enfrentamiento.

Karina García se ha mostrado muy nerviosa de que pueda salir herida del ring, mientras que Andrea Valdiri ha tomado la situación con humor al señalar toda la responsabilidad que le han dejado varios famosos e internautas tras sus críticas hacia Yina Calderón.

Mientras tanto, Westcol se encuentra ultimando detalles de todo lo que requiere el evento y que este pueda ser éxito total y no presente ningún tipo de inconveniente al respecto y los asistentes queden completamente satisfechos.