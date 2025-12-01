Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García no se deja tras ataque de Yina Calderón: este es su nuevo pleito

Las influenciadoras Karina García y Yina Calderón protagonizaron un nuevo conflicto en La mansión de Luinny.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Yina Calderón
Nuevo conflicto entre Karina García y Yina Calderón/Canal RCN

Las influenciadoras Karina García y Yina Calderón tuvieron un nuevo encontrón en La mansión de Luinny luego de señalarse que no se iban a atacar entre ellas por respeto a ser compatriotas.

¿Qué conflicto tuvieron Karina García y Yina Calderón en La mansión de Luinny?

La empresaria Yina Calderón lanzó un comentario en contra de Karina García tras sugerir que se estaría relacionando de más con su compañero Asaf, el cual a la paisa le disgustó bastante, pues usó palabras que solía decir cuando la atacaba en La casa de los famosos Colombia.

Karina García y Yina Calderón discuten en la mansion de luinny

"No me sorprende esa opinión de Yina que yo esté pensando met*melo, ya que todo el mundo sabe lo que pasó con ella en el pasado (...) le está haciendo creer a mi fandom o a los seguidores de aquí que yo tengo algo con él o que estoy con ganas de macho y realmente no es así", expresó.

Indicó que su compañero Asaf le parece un hombre guapo, pero no tienen nada, aclarando que no había tenido un acercamiento con ninguno de sus compañeros precisamente para evitar ese tipo de comentarios.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su ataque contra Karina García?

La empresaria indicó que solo fue un comentario divertido en medio de su sección de chismes, pero no fue nada en contra de ella.

"No fue contra Karina porque según ella todo es contra ella, yo simplemente dije que estaba molestando, que nuevo shippeo, como sí que met*melo, pero ni siquiera resaltando su pasado", comentó.

Tras su pleito, algunos internautas opinaron al respecto, donde algunos se mostraron a favor de Karina García, mientras que otros apoyaron a Yina Calderón.

Unos indicaron la valentía que tuvo Karina García al enfrentarse a la empresaria y dar su opinión sobre su incomodidad, mientras que otros señalaron que se estaba victimiz*ndo.

Por ahora, las creadoras de contenido siguen disfrutando de su participación en La mansión de Luinny, cuya tabla ambas están liderando, recibiendo todo el apoyo y cariño de sus fanáticos.

Yina Calderón y Karina García tienen nuevo conflicto

Sus admiradores continúan a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellas tras sus fuertes diferencias.

