Karina García no aguantó la risa tras las disculpas de Yina Calderón en La mansión, ¿qué dijo?

Yina Calderón decidió expresarle unas palabras a Karina García en medio de una reciente transmisión del reality La mansión de Luinny.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Karina García en el reality internacional?

La creadora de contenido sorprendió a los espectadores al referirse directamente a la modelo paisa y ofrecerle unas “disculpas públicas” por las diferencias que han tenido en el pasado.

Las declaraciones de Yina rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde los seguidores esperaban conocer la respuesta de Karina García.

Así reaccionó Karina García a las disculpas de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Yina Calderón, quien nuevamente está en el ojo del huracán tras recibir una sanción por incumplir las reglas del reality internacional, en el que tenía prohibido tomar alcohol.

Aunque ya se le había advertido que, de hacerlo, podría ser expulsada de La mansión de Luinny, la creadora de contenido volvió a tomarse unos tragos, lo que enfureció al anfitrión del programa.

Durante ese momento, y con algunos tragos de más, Yina decidió hablarle directamente a Karina: “Karina, quedas tú por Colombia. No te dejes, como yo lo hice contigo. No te dejes de nadie, ¿ok?”, le dijo frente a las cámaras, mientras señalaba a otro participante que estaba junto a la modelo y le comentó: “te la recomiendo”, antes de alejarse del lugar.

¿Cómo reaccionó Karina García a las palabras de Yina Calderón?

Aunque Karina no emitió un mensaje formal, su reacción no pasó desapercibida. La modelo se mostró entre seria e incómoda, con una expresión de incredulidad, pero finalmente no pudo contener la risa y soltó una carcajada que fue captada por las cámaras del reality.

Como era de esperarse, los comentarios en redes no tardaron en aparecer. Muchos usuarios reaccionaron con humor ante la escena y compararon el comportamiento de Yina con el de un familiar en plena celebración: “Mi tía un 31 de diciembre”, escribió una seguidora entre risas.

Otros, por su parte, se burlaron del momento en el que Yina dijo “¿y que te la recomiendo?”, haciendo alusión a que sonó como si hablara de una menor.

Lo cierto es que este nuevo inconveniente no le costó la expulsión, pues Luinny decidió perdonarla una vez más.