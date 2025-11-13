Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Martín Elías anunció que será papá y llamará a su hijo como su abuelo

Martín Elías Jr. hizo un anuncio importante a través de sus redes sociales, en donde reveló que se convertiría en padre.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Martín Elías Jr sorprenidó con un importante anuncio.
Martín Elías Jr. confesó que será padre. (Foto: AFP / Canal RCN)

Tras el fallecimiento de Martín Elías Díaz Acosta, su hijo mayor, Martín Elías Jr. decidió seguir sus pasos en la música y recientemente se le ha visto en presentaciones y entrevistas, en donde ha dejado claro que quiere seguir el legado del su padre.

¿Cuántos años tiene Martín Elías Jr.?

El hijo mayor del cantante fallecido Martín Elías Díaz, tiene 18 años y apenas con 10, tuvo que ver partir a su padre, quien falleció en medio de un accidente de tránsito en una de las carreteras de Coveñas, dejándolo no solo a él, sino a su bebé de 2 años, Paula Helena.

El niño que apenas asimilaba el trágico final de su padre, hoy ya es todo un hombre de 18 años que ha decidido recordar su padre con cada canción, cada show y cada entrevista, pues quiere mantener vivo su recuerdo.

¿Cuáles son los pasos que Martín Elías Jr. Quiere seguir de su padre?

Desde hace más de un año, Martín Elías Jr. dejó claro que quería ser como su padre, un hombre talentoso que tenía enamorados con su voz a los fanáticos y que siempre daba lo mejor de él en cada uno de sus conciertos, además que encantaba con su carisma y entrega al público.

Hijo de Martín Elías anuncia que será padre
Martín Elías Jr. reveló que se convertirá en padre. (Foto: Canal RCN)

Actualmente, en noviembre de 2025, el heredero del cantante de vallenato, ya ha realizado varias presentaciones en donde ha cantado la música de su padre y así mismo, ha lucido su mismo porte, pues hasta ha vestido con prendas que le pertenecían a Martín Elías Díaz.

No solo con la música Martín quiere mantener vivo el legado de su padre, sino también con el amor hacia su hermanita Paula, pues tras ocho años de la partida del cantante, el joven ha mostrado su gran amor y esfuerzo por cuidar de la pequeña que ha crecido sin su papá.

¿Qué dijo Martín Elías Jr. al decir que se convertiría en padre?

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Martín Elías Jr. anunció que será padre:

“Voy a ser papá y le doy gracias a Dios por darme una bendición”

Con estas palabras, previamente escribió Martin que él quería hacer el anuncio oficial, antes de que otros lo hicieran.

En otras historias, el cantante reveló que su hijo es “Diome”, un cachorro muy pequeño que harpa parte de su familia, pero él decidió verlo y presentarlo como “su hijo”.

