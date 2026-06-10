Karina García llamó la atención al pronunciarse tras rumores de embarazo; así reaccionó

Karina García volvió a captar la atención en redes sociales luego de reaccionar a los comentarios que ha recibido por parte de los internautas. En esta ocasión, la creadora de contenido compartió un mensaje que no pasó desapercibido.

¿Por qué se rumora que Karina García podría estar embarazada?

Los rumores sobre un supuesto embarazo de García surgieron a partir de declaraciones hechas por la también creadora de contenido Yina Calderón. Según lo que dijo en redes sociales, Karina estaría esperando un bebé, comentario se viralizó y dio pie a múltiples especulaciones.

Yina Calderón habló sobre el supuesto embarazo de Karina García / (Fotos del Canal RCN)

A partir de allí, los internautas comenzaron a alimentar la versión, señalando la relación que la influencer mantiene con el cantante Kris R.

Su cercanía habría iniciado a comienzos de 2026, tras un viaje a Cartagena, y el noviazgo se habría consolidado poco después de la ruptura de Karina con Andrés Altafulla en 2025. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el tema.

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¿Cuántos hijos tiene Karina García?

La influencer paisa es madre de dos hijos. Su hija mayor, Isabella, también se dedica a la creación de contenido digital y suele compartir publicaciones enfocadas en moda y estilo de vida.

Su hijo menor, Valentino, nació de su relación con el cantante de reguetón Santiago Mesa Vásquez, conocido artísticamente como Smayv.

Ambos han sido protagonistas de momentos emotivos junto a su madre, especialmente durante su participación en La casa de los famosos Colombia, cuando ingresaron a visitarla bajo la dinámica del “congelado”.

Valentino e Isabella, hijos de Karina García / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué dijo Karina García sobre los comentarios en redes?

En medio de la conversación digital, Karina García compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparecía con un filtro de gato que solo dejaba ver sus ojos y su boca, mientras se reía.

Junto a la publicación escribió:

“Por aquí leyéndolos, mi vida es un cine”

El mensaje fue interpretado como una reacción directa a los rumores que circulan sobre su vida privada.

La historia no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes señalaron que podría tratarse de una forma indirecta de desmentir las especulaciones sobre un supuesto embarazo, aunque la creadora de contenido no se ha pronunciado de manera directa sobre el tema.