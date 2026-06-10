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¿Quién es la mamá de Sheila Gándara? Su belleza se llevó todos los elogios en redes sociales

Sheila Gándara mostró a su mamá durante un cambio de look y terminó llevándose todas la miradas en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Video de la mamá de Sheila Gándara desató elogios
Ella es la mamá de Sheila Gándara que sorprendió en redes por su apariencia. (Foto: Canal RCN)

Sheila Gándara volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir un video en el que mostró a su mamá mientras se preparaba para realizarse un cambio de look que terminó llamando la atención de muchos de sus seguidores.

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¿Qué cambio de look le hizo Sheila Gándara a su mamá?

La creadora de contenido compartió la visita al salón de belleza a través de sus historias de Instagram, donde mostró parte del proceso y pidió la opinión de sus seguidores sobre el resultado que tendría esta transformación.

En el video publicado por Sheila se puede observar que ambas se encontraban en un salón de belleza mientras definían cuál sería el nuevo tono para el cabello de su mamá.

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La expareja de Juanda Caribe aparece frente al espejo explicando que estaban evaluando diferentes opciones para renovar la imagen de la señora. Según comentó, estaban considerando entre tonos cobrizos y castaños, colores que, de acuerdo con ella, suelen favorecerle mucho.

Video de la mamá de Sheila Gándara desató elogios
Ella es la mamá de Sheila Gándara que sorprendió en redes por su apariencia. (Foto: Canal RCN)

Mientras Sheila compartía detalles del proceso, su mamá permanecía sentada escuchando atentamente las recomendaciones sobre el cambio de imagen que le harían en esta ocasión.

¿Por qué la mamá de Sheila Gándara se llevó todas las miradas en redes?

El video de Sheila Gándara desprtó la curiosidad entre sus seguidores, quienes comenzaron a reaccionar no al cambio de look de la señora.

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Aunque el objetivo principal del video era mostrar el cambio de look que recibiría la mamá de Sheila, hubo un detalle que terminó llevándose todas las miradas.

Varios usuarios se fijaron en la apariencia física de la señora y elogiaron lo joven que luce.

Video de la mamá de Sheila Gándara desató elogios
Ella es la mamá de Sheila Gándara que sorprendió en redes por su apariencia. (Foto: Canal RCN)

Esta sería la primera vez que Sheila comparte contenido familiar a través de sus redes sociales, pues durante los últimos meses ha estado en medio de la conversación por su relación con Juanda Caribe y toda la polémica que se generó tras su ruptura con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

A esto se sumaron los rumores de supuestas infidelidades con otras mujeres y la cercanía que tuvo con Mariana Zapata durante la convivencia en el reality.

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