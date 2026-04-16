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Karina García lanzó polémica afirmación sobre Altafulla y su paso por La casa de los famosos

Karina García recordó su paso por La casa de los famosos junto a Altafulla tras llevarse a cabo la nominación con poderes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García lanzó polémica afirmación sobre Altafulla
Karina García lanzó polémica afirmación sobre Altafulla. (Foto Canal RCN).

Karina García sorprendió recientemente al recordar su paso por La casa de los famosos Colombia y su relación con Altafulla, luego de que la nominación con poderes regresara a la competencia en esta tercera temporada. La exparticipante del reality lanzó un polémico análisis sobre su relación con el cantante justo en medio de este nuevo momento dentro del programa.

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¿Qué dijo Karina García sobre su relación con Altafulla y la nominación de poderes?

Durante su participación como panelista del programa digital del Canal RCN ¿Qué hay pa’ dañar? En La casa de los famosos Colombia, Karina García interrumpió a Roberto, quien se encontraba explicando los poderes que fueron utilizados en la tercera temporada para expresar que ella nunca entendió por qué Altafulla la salvó una semana antes de que las votaciones en negativo se implementaran en su temporada.

Karina García y Altafulla.
Karina García y Altafulla. (Foto Canal RCN).

Ante esto, Roberto fue tajante al mencionar que ella misma se lo había exigido a él. Sin embargo, la influenciadora rápidamente lo contradijo al explicar que eso no fue así, explicó que en aquel momento se sentía insegura por muchas cosas que estaban pasando en la competencia y por lo que constantemente se preguntaba por qué Altafulla no la quería salvar, sabiendo que él había obtenido este poder y ella estaba en riesgo.

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“Yo sentía que él me hacía sentir inseguridad. Para mí ese poder de salvación que él utilizó fue planeado para sacarme del juego”, aseguró.

¿Por qué Karina García afirma que Altafulla tuvo un plan para que la eliminaran de La casa de los famosos Colombia?

Al ver la reacción de confusión de Roberto y Camilo, Karina decidió profundizar en dicha afirmación al mencionar que si Altafulla realmente hubiera querido salvarla porque la quería dentro de la competencia no habría hecho que pasara por el brunch y mucho menos que llegara al posicionamiento aún dentro de Placa.

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“O sea, ¿qué sentido salvarme en pleno posicionamiento? ¿Para qué? O sea, yo nunca lo entendí, yo fui muy inocente, y la gente me lo hizo ver aquí afuera… No sé cómo, él tiene una habilidad super grande para jugar y es algo que se lo admiro, y le salió súper bien la jugada, porque a la semana siguiente siento que él olía que venía el voto en negativo y fue la oportunidad perfecta para sacarme”

Conoce los detalles de la polémica afirmación que Karina García lanzó sobre Altafulla
Conoce los detalles de la polémica afirmación que Karina García lanzó sobre Altafulla. (Foto Canal RCN).
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