Eidevin rompió en llanto al hablar de su expulsión de La casa de los famosos: “me cuesta”

Eidevin López no pudo contener las lágrimas al referirse a su expulsión de La casa de los famosos Colombia, un momento que marcó su paso por el reality. El participante habló entre emociones sobre lo que significó su salida y cómo ha afrontado lo ocurrido tras dejar la competencia.

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¿Por qué Eidevin rompió en llanto al hablar de su expulsión de La casa de los famosos Colombia?

En entrevista con el programa matutino del Canal RCN, Mañana Express, Eidevin López fue consultado sobre si extrañaba estar dentro de La casa de los famosos Colombia ahora que llevaba varios días en la vida real.

Entre lágrimas, Eidevin habló de su salida de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Ante esto, el exparticipante del reality no pudo evitar las lágrimas al responder, pues aseguró que sentía nostalgia al verse en clips de su paso por la competencia y no poder vivirlo nuevamente en carne propia.

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“En realidad, aún me cuesta cuando me veo allá en la casa…”, comentó el creador de contenido mientras se secaba las lágrimas, y confesó además que extrañaba mucho estar dentro de la competencia.

El emotivo momento generó reacciones divididas entre los seguidores del programa, pues muchos mencionaron que si salió fue por sus polémicos comportamientos, mientras que otros expresaron no estar de acuerdo con la medida que se tomó frente a la situación.

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¿Por qué Eidevin fue expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia por decisión del público. Luego de protagonizar un fuerte enfrentamiento con Alejandro Estrada, que terminó en agresión física, “El Jefe” puso en manos de los televidentes el futuro de ambos participantes.

Eidevin López fue expulsado de la competencia tras votación del público (Foto Canal RCN)

Para ello, se habilitaron varias opciones para que el público eligiera la más adecuada para la situación, siendo la más votada la expulsión del creador de contenido costeño. Por tal razón, él tuvo que salir de la afamada casa, mientras que Alejandro Estrada pudo continuar en la competencia.

Este hecho se convirtió en uno de los momentos más polémicos de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.