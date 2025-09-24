Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García hizo inesperada confesión sobre su pasado: “no fue una decisión fácil”

Karina García compartió una confesión sobre su pasado que tomó por sorpresa a sus seguidores.

Karina García, reconocida influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió hace pocas horas a sus cientos de seguidores al realizar una inesperada confesión sobre su pasado.

¿Cuál fue la confesión que Karina García hizo sobre su pasado?

En un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García compartió un llamativo audiovisual en el que reveló una de las decisiones más trascendentales de su vida al marcar un antes y un después.

La creadora de contenido paisa enseñó a los internautas el lugar en el que solía trabajar cuando era enfermera, y con ojos llorosos compartió parte de su experiencia en este lugar en el que solía pasar sus noches laborales.

Según comentó Karina, el dejar a un lado la enfermería para dedicarse a la creación de contenido fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Sin embargo, recalcó que no se arrepentía debido a que estaba logrando cumplir sus sueños.

"Dejar la enfermería no fue una decisión fácil (…) agradezco cada turno, cada paciente, cada sonrisa y cada enseñanza que esa etapa me dejó. Todo lo que viví como enfermera sigue siendo parte de quien soy"

Con esto, la creadora de contenido paisa dejó en evidencia que, aunque su vida tomó un rumbo diferente, la enfermería sigue ocupando un lugar especial en su corazón, así lo ha dejado ver en diversas ocasiones al hablar con tanta pasión sobre esta profesión.

¿A qué se dedica actualmente Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Luego de dejar a un lado su carrera profesional en el sector salud, Karina García se fue abriendo paso en el mundo de las redes sociales de la mano de su mánager Deiby Colorado, quien ha estado a su lado desde temprana edad.

Actualmente Karina García conserva una comunidad que día a día crece aún más, así mismo se desenvuelve como modelo y empresaria, pues cuenta con su propia marca de línea de ropa deportiva.

