El consejo que el padre de Maleja Restrepo dejó a sus nietas antes de morir

El pasado martes 23 de septiembre, Maleja Restrepo confirmó el fallecimiento de su padre, Ramiro de Jesús Restrepo, tras sufrir complicaciones de salud. En medio del dolor por su pérdida, la presentadora colombiana compartió un consejo que el hombre dejó a sus nietas, Macarena y Guadalupe.

¿Cuál fue el consejo que el padre de Maleja Restrepo le dejó a sus nietas?

Junto a la publicación con la que confirmó el fallecimiento de su padre realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Maleja Restrepo compartió un emotivo audiovisual en el que capturó una pequeña entrevista que le realizó.

El papá de Maleja Restrepo dejó un consejo a sus nietas antes de su partida. (Foto Canal RCN).

En esta la presentadora le preguntó a su papá sobre el mensaje que le gustaría que ella siempre le replicara a sus hijas por su parte. Ante esto, el hombre procedió a soltar sabias palabras en las que destacó que lo más importante de la vida era amarse a sí mismos, ya que del amor parten muchas cosas positivas para la vida.

"Que cada día amaran más la vida y que se amen más a sí mismos. Que si uno se enamora de sí mismo se va a enamorar de las personas. Entonces no se enamora de sí mismo, y no se alegra por uno mismo, no va a tener una vida productiva. Ese es el mensaje esencial de la vida: el amor por la vida se refiere a que uno debe enamorarse de sí mismo"

El emotivo mensaje sin duda alguna generó todo tipo de reacciones entre los seguidores de la presentadora, quienes recalcaron la nobleza y pureza de su padre.

¿Cuál fue la causa de muerte del padre de Maleja Restrepo?

Aunque la causa de muerte de Ramiro de Jesús Restrepo, padre de Maleja Restrepo, no ha sido revelada de manera oficial, la presentadora reveló que el hombre venía presentados problemas de salud que poco a poco fueron deteriorando su estado hasta arrebatarle la vida.

Maleja Restrepo contó el consejo que su difunto padre dejó a sus nietas. (Foto Canal RCN).

Así mismo, comentó que su papá permaneció bajo cuidados médicos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica del Occidente, en Bogotá, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos del personal médico.