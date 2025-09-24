Hermano de Regio Clown descartó amenazas antes de su muerte junto a B-King

La información que ha salido a la luz sobre la trágica muerte de Bayron Sánchez y José Luis Herrera, conocidos artísticamente como B-King y Regio Clown, sigue generando consternación y rechazo entre quienes han estado al tanto de este caso.

¿Qué dijo el hermano de Regio Clown tras su fallecimiento?

En medio de una entrevista que el hermano de Regio Clown concedió a Noticias RCN, reveló cuál era la situación de su hermano respecto a su seguridad y su entorno, dando a conocer que nunca le contó que sintiera que estuviera en peligro.

“Nunca me dijo que tenía amenazas, nunca se pronunció con mi persona ni que temía por su v1da, o algo así”, fueron las palabras del joven mientras se encontraba al interior de un vehículo.

En medio del informe de Noticias RCN, también se conoció en horas de la noche del día de ayer, que el hombre viajaría rumbo a Ciudad de México, país en el que ocurrieron los hechos, para hacer el reconocimiento oficial del cuerpo de su hermano.

¿Cómo reaccionó el hermano de Dj Regio Clown tras confirmarse el fallecimiento de él y B-King?

Tras confirmarse el fallecimiento de los dos artistas colombianos, el hermano de Regio Clown compartió unas conmovedoras palabras en medio de una entrevista para el Canal Tele Pacífico, en la que se refirió a su hermano.

Esto dijo el hermano de Regio Clown sobre la seguridad de su hermano. Foto | Canal RCN.

“Siempre lo voy a recordar alegre, con la energía que el siempre transmitía a las personas, con su felicidad, su sonrisa, salte aquí, salte allá, fuimos criados desde pequeños, ese es el recuerdo que ve voy a llevar de mi hermano”, expresó el joven.

¿Cuál es la primera pista sobre el caso de B-King y Regio Clown?

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía mexicana, ambos artistas abandonaron Ciudad de México el mismo día en el que se confirmó su desaparición, es decir, el pasado 16 de septiembre.

Hermano Regio Clown reveló detalles de cómo era la vida del Dj. Foto | Buen día Colombia.

En el informe que presentó la Fiscalía de Ciudad de México, aseguran que existe la evidencia en la que quedó registrado el momento en donde los dos Jóvenes abordan un vehículo con destino al Estado de México.

Por ahora, las autoridades avanzan con las investigaciones para poder esclarecer los hechos en los que se dio este trágico hecho que hoy enluta a dos familias colombianas.