Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermano de Regio Clown descartó amenazas antes de su muerte junto a B-King

En medio de una entrevista, el hermano de Regio Clown habló sobre la situación de seguridad de su hermano antes de su fallecimiento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Hermano de Regio Clown habló sobre la situación de seguridad del Dj. Foto | Buen día Colombia.

La información que ha salido a la luz sobre la trágica muerte de Bayron Sánchez y José Luis Herrera, conocidos artísticamente como B-King y Regio Clown, sigue generando consternación y rechazo entre quienes han estado al tanto de este caso.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el hermano de Regio Clown tras su fallecimiento?

En medio de una entrevista que el hermano de Regio Clown concedió a Noticias RCN, reveló cuál era la situación de su hermano respecto a su seguridad y su entorno, dando a conocer que nunca le contó que sintiera que estuviera en peligro.

Artículos relacionados

“Nunca me dijo que tenía amenazas, nunca se pronunció con mi persona ni que temía por su v1da, o algo así”, fueron las palabras del joven mientras se encontraba al interior de un vehículo.

Artículos relacionados

En medio del informe de Noticias RCN, también se conoció en horas de la noche del día de ayer, que el hombre viajaría rumbo a Ciudad de México, país en el que ocurrieron los hechos, para hacer el reconocimiento oficial del cuerpo de su hermano.

¿Cómo reaccionó el hermano de Dj Regio Clown tras confirmarse el fallecimiento de él y B-King?

Tras confirmarse el fallecimiento de los dos artistas colombianos, el hermano de Regio Clown compartió unas conmovedoras palabras en medio de una entrevista para el Canal Tele Pacífico, en la que se refirió a su hermano.

B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Esto dijo el hermano de Regio Clown sobre la seguridad de su hermano. Foto | Canal RCN.

“Siempre lo voy a recordar alegre, con la energía que el siempre transmitía a las personas, con su felicidad, su sonrisa, salte aquí, salte allá, fuimos criados desde pequeños, ese es el recuerdo que ve voy a llevar de mi hermano”, expresó el joven.

¿Cuál es la primera pista sobre el caso de B-King y Regio Clown?

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía mexicana, ambos artistas abandonaron Ciudad de México el mismo día en el que se confirmó su desaparición, es decir, el pasado 16 de septiembre.

B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Hermano Regio Clown reveló detalles de cómo era la vida del Dj. Foto | Buen día Colombia.

En el informe que presentó la Fiscalía de Ciudad de México, aseguran que existe la evidencia en la que quedó registrado el momento en donde los dos Jóvenes abordan un vehículo con destino al Estado de México.

Por ahora, las autoridades avanzan con las investigaciones para poder esclarecer los hechos en los que se dio este trágico hecho que hoy enluta a dos familias colombianas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

B-King durante entrevista en Buen día Colombia. Talento nacional

Esta fue la última entrevista de B-King en el programa Buen día Colombia, esto dijo

En las últimas horas, revivieron la entrevista que B-King concedió en medio de rumores de una supuesta infidelidad.

Mario Alberto Yepes le hizo broma a su expareja Carolina Villegas MasterChef Celebrity Colombia

Mario Alberto Yepes le hizo broma a su expareja Carolina Villegas: así reaccionó

Carolina Villegas expresó su molestia al ver la broma que le hizo su expareja, Mario Alberto Yepes y su hija: "Lo está favoreciendo".

ermana de B-King habla de una insólita experiencia Talento nacional

Hermana de B-King aseguró que el cantante envió un mensaje tras su fallecimiento

Stefania, hermana de B-King, reveló el mensaje que el cantante le habría enviado a su madre tras su fallecimiento.

Lo más superlike

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Talento internacional

Christian Nodal estalla contra comentarios sobre ruptura familiar: "estamos bien"

El cantante Christian Nodal expresó su molestia con los rumores que la prensa inventa sin ningún tipo de sustento.

Claudia Bahamón Claudia Bahamón

Claudia Bahamón aclara las razones tras las faltas en MasterChef Celebrity

Talento internacional

Así demostró La Tigresa del Oriente que es la fan número 1 del cantante Feid

Muere Claudia Cardinale Talento internacional

Muere reconocida actriz, ícono del cine, a sus 87 años

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?