Karina García hizo impactante confesión sobre sus dos embarazos: "perdóname mi reina"

En medio de una entrevista, Karina García abrió su corazón para contar cómo enfrentó el embarazo de sus dos hijos.

Laura Camila Ibarra
Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García hizo conmovedora confesión sobre sus embarazos.

Karina García, una de las mujeres que con frecuencia está en el centro de la conversación, una vez más dio de qué hablar en redes sociales luego de que hiciera una difícil confesión sobre su pasado, puntualmente sobre sus hijos.

¿Qué dijo Karina García sobre su pasado durante entrevista?

En medio de una entrevista que concedió a la periodista Eva Rey, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, abrió su corazón para contar cómo años atrás cuando quedó en estado de embarazo, por su cabeza se cruzó la idea de 4ab0rtar.

Según lo comentó durante esta conversación, cuando se enteró que venía su primer bebé en camino, una “amiguita” la aconsejó para que se tomara una bebida que podría ayudarle a detener el embaraz0, sin embargo, Karina confesó que finalmente lo hizo.

Aunque no dio ese paso, la modelo antioqueña sí fue sincera al comentar que sí estaba casi convencida de tomar esa decisión, “pero yo sí quise hacerlo, o sea, si mi niña ve esto, mi reina perdóname, era una adolescente, gracias a Dios nunca lo hice, pero si lo pensé”, señaló.

¿Cuál fue la reveladora confesión que hizo Karina García sobre sus dos hijos?

De acuerdo con el testimonio de la también empresaria, en el caso de Valentino, se segundo hijo, no fue similar la situación, pero también quiso acudir a un procedimiento para evitar tener otro bebé.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García abrió su corazón durante reciente entrevista. Foto | Canal RCN.

“No fue tal cual, pero se me pasó por la mente porque no estaba con el papá de mi hijo, yo estaba en una relación super tóxica, estaba terminada con é, quedé embarazada y dije yo qué voy a hacer”, aseguró.

García, recordó cómo en ese momento lloraba, pues sentía que no era el momento para quedar en embarazo, pues justo estaba brillando en su carrera como modelo, tenía un “cuerpo espectacular” y se decía así misma “¿será que no lo tengo”.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García se sinceró sobre a sus dos embarazos. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Karina García hablando recientemente de sus dos hijos?

Finalmente, la paisa tomó fuerzas para seguir adelante y tener a su pequeño y hoy en día es consciente de que fue la mejor decisión que pudo tomar.

“Yo no sé cómo sería mi vida sin mis niños, a lo mejor sería una loquita descarriada por el mundo porque siento que ser mamá fue lo que me aterrizó”, concluyó.

