Karina García habló de sus proyectos futuros y no mencionó a Altafulla: “Nada más”

Karina García compartió un video en sus redes sociales, donde habló de sus grandes planes para después de su pelea contra Karely Ruiz.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Karina García reveló que tiene grandes planes para el futuro tras su pelea con Karely Ruiz. Foto: Canal RCN
Karina García habló de sus planes futuros y llamó la atención que no mencionó a Altafulla. Foto: Canal RCN

Nuevas oportunidades se le abrieron a Karina García tras su participación en La casa de los famosos Colombia. Aunque ni siquiera logró llegar a la final, la paisa se convirtió en una de las habitantes más queridas y seguidas por los colombianos.

Para los internautas, Karina fue clave en el triunfo que finalmente terminó consiguiendo Altafulla, quien superó en la final del reality a Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña.

¿Qué dijo Karina García sobre sus próximos planes profesionales?

Lo cierto es que Karina mira el futuro con optimismo y así lo evidenció con una publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

En un video, en el que de paso mostró el atuendo que usa para ejercitarse, la exparticipante de La casa de los famosos Col reveló su emoción por los proyectos que emprenderá tras su esperada pelea del 18 de octubre contra Karely Ruiz.

Karina García
Karina García reveló que iniciará una nueva etapa de preparación para su pelea con Karely Ruiz | Foto del Canal RCN.

“Todos estos días no hago muchas cosas diferentes porque estoy en este proceso, totalmente sumergida en mi preparación (para le pelea con Karely Ruiz) … ustedes solo me van a ver entrenando o saliendo a cenar o compartiendo con mi familia. Nada más”, expresó la influenciadora.

La mujer, además, le agradeció a sus seguidores por acompañarla en su etapa de preparación y contó que en contados días dejará Medellín y viajará a Bogotá, donde iniciará la última etapa de su preparación.

“Después del 18, hacemos de todo, tengo muchos proyectos. Por ahora no me importa nada más”, añadió en su publicación García.

Karina no mencionó en su video a Altafulla y eso llamó la atención de los internautas, de hecho, varios se peguntaron si están en crisis o definitivamente la idea de ella es enfocarse por completo en la pelea contra la mexicana.

¿Cómo inició la relación amorosa entre Karina García y Altafulla?

Karina García y Altafulla iniciaron un noviazgo en medio de la competencia de La casa de los famosos Colombia. La influencer y el cantante protagonizaron inolvidables momentos y al terminar el reality continuaron adelante con su relación.

Karina García y Altafulla ya no se muestran tan juntos en redes sociales. Foto: Canal RCN
Karina García y Altafulla generan dudas al aparecer menos juntos en redes. Foto: Canal RCN

Días después de finalizado el programa, los dos se mostraron muy románticos en redes sociales y reiteraron en varias ocasiones que su intención era seguir juntos, sin embargo, las últimas semanas han llamado la atención, dado que han disminuido las publicaciones juntos en redes sociales.

Recientemente, Karina dejó ver en redes sociales el regalo que recibió de Amor y Amistad, aunque no mencionó directamente a Altafulla. Además, al ser consultada por una posible crisis con el barranquillero, expresó que en este momento lo único que le interesa son sus proyectos personales y su pelea del 18 de octubre.

