Exparticipante de La casa de los famosos Colombia participará en otro reality, ¿Quién es?

Un exparticipante de La casa de los famosos Colombia, que hizo parte de la primera temporada, se le medirá a otro reality.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Juan David Zapata fue confirmado para un nuevo reality, donde también deberá lidiar con la convivencia. Foto: Canal RCN
Juan David Zapata participará en un nuevo reality y enfrentará el reto de la convivencia.

Juan David Zapata fue confirmado para un nuevo reality. El deportista y creador de contenido se le medirá a un reto similar al de La casa de los famosos Colombia, cuya participación se dio en la primera temporada.

Juanda Zapata hizo parte de la temporada estreno del famoso formato en Colombia y dio de qué hablar por su pasajero romance con Sandra Muñoz, así como por su figura atlética.

¿En qué reality participará Juan David Zapata, exhabitante de La casa de los famosos Colombia?

Pues bien, el antioqueño se le medirá a un nuevo reality de convivencia y parte con la ilusión de figurar y llegar muy lejos. En el caso de La casa de los famosos Col, alcanzó la cifra de 56 días en competencia. En su momento, fue eliminado junto a Sandra Muñoz.

En una publicación visible en su cuenta de Instagram, donde suma más de 500 mil seguidores, se confirmó la noticia y Juan David reaccionó muy feliz. Sus amigos, varios exparticipantes de La casa de los famosos Col, le dejaron sinceros mensajes.

En su momento, Juan David Zapata fue jefe de campaña de Karen Sevillano, quien terminó ganando La casa de los famosos Colombia en su primera temporada. Foto: Canal RCN
Juan David Zapata fue jefe de campaña de Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

“Ese es mi muchacho”, escribió Mateo Varela, quien, además, es gran amigo de Zapata. Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de LCDLFC, entere tanto, reaccionó con un “esooooooooo”.

Otras figuras del medio digital colombiano como Emiro Navarro, Camilo Trujillo y Ornella Sierra le dieron “like” al post.

Se conoció que el nuevo reality del que hará parte Juan David Zapata se llama ‘El Internado Mega’, un formato que combina la cocina con la convivencia y a diario pone a prueba a los participantes para mantenerse en competencia.

¿Qué ha pasado con Juan David Zapata tras La casa de los famosos Colombia?

Luego de su paso por La casa de los famosos Colombia, Zapata continuó muy enfocado en sus proyectos personales. Se mantiene activo con sus negocios y en la creación de contenido.

El antioqueño mantiene una estrecha amistad con varios excompañeros del famoso reality colombiano, de hecho, una publicación visible en su Instagram da cuenta de un nuevo encuentro de una de las papillentes, Karen Sevillano. Zapata compartió con la caleña, su pareja y otros familiares de ella.

Juan David Zapata hizo reveladora confesión: “Mi enfoque no está en una mujer”
Juan David Zapata mantiene una gran amistad con Karen Sevillano, Ornella y otros del Team Papillente. (Foto Canal RCN)

El Team Papillente sigue muy vigente, aunque ya hace más de un año que llegó a su final la primera temporada de LCDLFC. La amistad nació en medio de la competencia y se fortaleció aún más después del programa.

Además de Juanda y Karen, Pantera, Alfredo Redes, Ornella Sierra, Miguel Melfi, Sebastián Gutiérrez y La Segura, integraron el Team Papillente, un equipo que tuvo varios enfrentamientos con los Galácticos, del cual hicieron parte Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños, Sebastián González y Mafe Walker.

A la gran final terminaron llegando dos Papillentes y dos Galácticos, dejando como ganadora a Karen Sevillano, quien en la segunda temporada figuró en el Aftershow al lado de Vicky Berrío. En esta última, el ganador fue Altafulla, quien superó en la final a La Toxi Costeño, Emiro y Melissa Gate.

