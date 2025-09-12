Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García genera dudas sobre su vida sentimental luego de cantar una canción de Karol G

Karina García desató teorías de romance tras cantar un fragmento de una canción de Karol G.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García causa revuelo por video cantando a Karol G
Karina García desata teorías de romance tras cantar canción de Karol G. (Foto: Canal RCN)

La modelo antioqueña Karina García sigue dando de qué hablar luego de que se mostrara algo nostálgica en sus redes sociales, donde compartió un curioso video llamó la atención de inmediato de sus seguidores.

¿Qué dijo Karina García sobre su vida personal que generó revuelo en redes?

Con una reciente publicación, la modelo compartió un video en el que se mostró cantando una canción; no obstante, las frases en las que hizo énfasis desataron teorías entre quienes siguen de cerca a la influencer.

Aunque la modelo continúa fuera del país y, desde que terminó su relación con Altafulla, la cual inició en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia 2, aún continúa dando de qué hablar.

La modelo apareció tomando un jugo y, fiel a su estilo, cantó un pedazo de Mercurio de Karol G. No obstante, escribió en la descripción: “Buenos días, para mí, para mí”. La canción habla sobre “solo tú sabes lo que haría por ti, que el amor no es para sufrir”.

¿Qué le dijeron a Karina García tras curioso video?

Estas palabras en las que hizo énfasis la modelo generaron revuelo entre sus seguidores, quienes recordaron su exrelación con el cantante barranquillero, mientras que otros relacionaron la canción con un nuevo amor: “Esa canción tiene nombre y apellido… ¿cuál será?”.

Karina García causa revuelo por video cantando a Karol G
Y, como era de esperarse, los internautas reaccionaron como es habitual con halagos para la modelo: “Karina es la verdadera ‘me caías mal antes de conocerte’, ahora respira y yo la amo!” o “¿Y ese coqueteo?”.

Mientras otros se enfocaron que lo feliz que se ve Karina García: “Te merece todo lo bonito que te está pasando mi reina Karina” o “Qué bien se siente verte así de radiante y con esa actitud tan fuerte”.

Lo cierto es que Karina García está cantando una canción que hace parte del álbum ‘Tropicoqueta’ de Karol G, el cual recientemente tuvo La Premiere en la que fueron presentados los videos oficiales de las canciones.

Por ahora, la fanaticada de Karina García espera que la modelo llegue a Colombia de nuevo, tras estar más de un mes fuera del país.

Karina García causa revuelo por video cantando a Karol G
