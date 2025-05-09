Karina García destapó lo que piensa de su relación con Altafulla, ¿cuánto durarán y tendrán hijos?

La influenciadora Karina García estuvo en una transmisión en vivo junto a streamer WestCol. En un momento, cuestionaron a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia acerca de su relación sentimental con el cantante barranquillero Altafulla.

WestCol fue puntual con Karina, ya que la cuestionó en torno a si cree que va a durar toda la vida junto a Altafulla. Enseguida, la modelo paisa dio detalles del vínculo amoroso que tiene con el artista y asombró con sus palabras.

¿Cuánto durará la relación de Karina García con Andrés Altafulla?

De acuerdo con García, no sabe cuánto va a durar de novia con Altafulla, puesto que justificó que se están conociendo. Además, indicó que el contexto en el que se conocieron fue complejo, ya que cabe reiterar que eso se dio en La casa de los famosos Colombia.

Karina se conoció con Altafulla en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

"Nos entendimos allá (La casa de los famosos Colombia), nos quisimos allá, hicimos el am0r allá, la personalidad de él (Altafulla) me encanta, mi personalidad con la de él combina. Afuera, nos estamos terminando de conocer claramente, cada uno tiene cositas que no nos gustan del otro", contó Karina García.

Para la modelo antioqueña, lo bonito de su relación es que se encuentran viviendo el presente, pero no puede dar un tiempo exacto de cuánto van a durar.

De igual forma, remarcó que ella no vive pensando en el futuro, sino que, más bien, lo que piensa es que van a ser novios hasta que alguno de lo dos lo decidan, tampoco descartó que duren mucho tiempo o para toda la vida.

Altafulla y Karina García se siguen conociendo | Foto del Canal RCN.

¿Karina García tendrá hijos con Altafulla?

WestCol le preguntó a Karina García si en sus planes está tener más hijos, así que respondió que no, pero expresó que es muy fértil.

Pese a lo dicho, la modelo sentenció que no tiene contemplado volver a quedar en embarazo, pues su hija Isabella ya es mayor de edad y su hijo valentino va creciendo, mientras ella se encuentra en su mejor momento.

