Karina García dejó atrás a Altafulla y se le declaró a compañero en La mansión de Luinny: así fue

Karina García está decidida a darse una nueva oportunidad en el amor en La mansión de Luinny tras su ruptura con Altafulla.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García estaría empezando a sentir cosas por compañero en reality internacional
Karina García y compañero de La mansión de Luinny se revelaron que se atraen. (Fotos Canal RCN)

Karina García se ha convertido en una de las participantes más habladas y comentadas del reality de República Dominicana llamado La mansión de Luinny.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia no ha pasado por desapercibido en el reality internacional y varios de sus compañeros han puesto sus ojos en ella.

Precisamente, uno de ellos se le declaró a la modelo antioqueña recientemente en medio de una dinámica de preguntas que ella le hizo.

Karina García decidió hacerle una entrevista al influenciador Rubirosa (Leandro Joel Sosa) en su sección "Una paisa en RD".

En este espacio la influenciadora le indagó sobre unas supuestas miradas que él le hizo antes de ingresar al reality: "Yo sentí que en el hotel y en el carro me miraste raro, como coqueto".

El influenciador dominicano no dudó en responderle que sí la había mirado porque le había llamado la atención, pero que se había sentido tímido, además, le confesó que si se metiese con alguien en la competencia sería con ella.

Si me gusta una chica, me pongo tímido, porque me da miedo.

Karina García estaría interesada en participante de La mansión de Luinny
Karina García recibió inesperada declaración en La mansión de Luinny. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Karina García quedó en shock con la confesión del influenciador dominicano y le confesó que sus palabras la habían hecho sonrojar.

Rubi, ¿qué te pasa? Me dio como calor, me gusta mucho tu sinceridad.

Sin embargo, Karina García le correspondió al influenciador y le aseguró que a ella también él le llamaba la atención.

Eres un chico muy guapo, interesante y demasiado respetuoso con las mujeres.

Precisamente, Rubirosa aprovechó el momento de confesiones para preguntarle de manera indirecta si se metería con un hombre como él, a lo que Karina le respondió de forma afirmativa.

Me encantan los hombres con tatuajes. Estoy aprendiendo a cocinar aquí para mi dominicano perfecto.

Como era de esperarse este coqueteo entre Karina García y el influenciador Rubirosa no ha pasado por desapercibido en redes sociales.

Muchos de los seguidores de la modelo antioqueña se han mostrado emocionados al ver que la influenciadora estaría pensando en darse una nueva oportunidad en el amor.

Aunque algunos han señalado la gran diferencia de edad entre la modelo antioqueña y el influenciador dominicano, múltiples internautas han asegurado que se ven bastante bien.

No obstante, unos pocos han traído a colación el tema de Altafulla, asegurando que esto dejó claro que no hay chances de una reconciliación.

Karina García, Altafulla
Karina García se daría una nueva oportunidad en el amor. (Foto de Buen día, Colombia)
