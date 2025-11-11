Famoso cantante, exnovio de Lina Tejeiro, rompió el silencio y aclaró su orientación
Reconocida expareja de Lina Tejeiro fue indagado sobre su orientación y su respuesta sorprendió a muchos: "No nos queda claro".
Un reconocido cantante, quien sostuvo una comentada relación con la actriz Lina Tejeiro se ha apoderado de las tendencias luego de ser indagado sobre su orientación sex*al.
¿Cuál fue el exnovio de Lina Tejeiro al que le indagaron por su orientación y qué respondió?
Lina Tejeiro goza de gran reconocimiento en Colombia y Latinoamérica por su amplia trayectoria en la televisión nacional.
Sin embargo, su vida amorosa también ha sido bastante conocida y comentada. En las últimas horas uno de sus exnovios empezó a ser tema de conversación luego de ser indagado sobre su orientación.
Esta expareja de Lina Tejeiro fue el cantante Juan Duque, quien sostuvo una relación con la actriz años atrás. En medio de una dinámica de preguntas al artista le indagaron por su orientación y su respuesta sorprendió a varios.
A muchos no nos queda claro si eres gay.
¿Qué dijo Juan Duque tras ser indagado sobre su orientación s*xual?
Juan Duque tras recibir la directa pregunta sobre su orientación no se quedó callado y de manera irónica le contestó al internauta que le lanzó esta directa pregunta.
El artista compartió un video de un hombre que se hizo viral en Halloween porque aparecía gritando por la ventana de un bus: "Qué vivan las ch*chas".
Juan Duque junto a este video dejó un directo mensaje "¿Así?" preguntándole al internauta si así le había quedado claro el tema de su orientación.
Precisamente, durante esta dinámica, el artista habló de sus relaciones pasadas y hasta por qué a varias de sus exparejas les ha dedicado canciones.
Si yo estoy con alguien entrego el 100% de mí, independientemente si va a funcionar o no. Lo que más amo y me encanta hacer es la música, entonces, prefiero eso, en vez de ser un tibio.