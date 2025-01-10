Karina García deja sin palabras al anunciar que obsequiará un carro y una moto

El nombre de la influenciadora y modelo paisa Karina García viene sonando mucho, en especial luego de que confirmó que terminó su noviazgo con el cantante Andrés Altafulla.

Los ojos están puestos sobre cualquier opinión o contenido que comparta Karina, pues algunos lo relacionan con sus sentimientos al estar de nuevo soltera. Sin embargo, la influencer sorprendió con un anuncio que alegró a sus fieles seguidores.

¿Cómo Karina García anunció nuevos obsequios para sus seguidores?

Karina García compartió un video con el que respondió que ella es una mujer que sí cumple en el sentido de que reveló que va a "regalar" nada más y nada menos que un carro y una moto.

Meses atrás, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ya había dado una moto y ahora causó ilusión con los obsequios para sus seguidores.

No es un secreto que la modelo paisa cultivó un fandom que la defiende desde su paso por el reality del Canal RCN, así que ella está muy agradecida por el cariño que recibe todos los días, mucho más tras su ruptura amorosa con Altafulla.

"De mí para ti", escribió Karina García.

Karina García está agradecida con sus seguidores | Foto del Canal RCN.

¿Cómo se participa para ganar el carro o la moto de Karina García?

Cabe decir que para participar, los interesados deben ser parte de una rifa. En la descripción de video, donde Karina muestra el carro y la moto ofertados, se da a conocer que la información completa se encuentra en el perfil oficial de Instagram de la modelo, el cual, a propósito, ya llegó a los cinco millones de seguidores acumulados.

Luego del anuncio, los usuarios digitales reaccionaron de inmediato. Muchos escribieron que anhelan tener una "Karina abundante" en sus vidas, también se leen opiniones como: "Te amamos, diosa", "Karina está a otro nivel", "Necesito un junte entre Karina y Andrea Valdiri", "Brillando siempre", entre muchos más.

Sin embargo, otros aprovecharon para mencionar el hecho de que la paisa ya no es compañera sentimental del cantante barranquillero, así que escribieron que se ve mucho mejor sola y que el hombre que esté a su lado debe ser igual de emprendedor.