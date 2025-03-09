Karina García causa preocupación al mostrar heridas en sus manos: ¿qué le pasó?
Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, preocupa a sus seguidores al mostrar heridas en sus manos.
Karina García se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más reconocidas del país gracias a su carismática y arrolladora personalidad en la que ha demostrado tener una especial conexión con sus seguidores. También, adquirió posicionamiento al ser parte de una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.
Además, el nombre de la influenciadora se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir mediante sus redes sociales las graves heridas que tiene en sus manos, generando preocupación por parte de todos sus fanáticos.
Recientemente, Karina compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, una preocupante fotografía en la que mostró las heridas que ha tenido desde que está entrenando, revelando las siguientes palabras:
“Yo sé que todo esto valdrá la pena”, añadió en la descripción Karina.
Cabe destacar que Karina García ha demostrado a través de sus redes sociales el gran entrenamiento deportivo que ha llevado a cabo desde que se confirmó su próximo ring con la influenciadora mexicana Karely Ruíz.
Con base en esta fotografía, los seguidores de la creadora de contenido digital han demostrado una gran preocupación a raíz de las secuelas que le ha generado en entrenamiento de boxeo. Sin embargo, muchos han resaltado su gran disciplina para llevar en alto el nombre del país.
¿Dónde y cuándo será el próximo enfrentamiento de Karina con Karely?
Es clave mencionar que WestCol se ha posicionado como uno de los streamers más famosos del país tras mostrar su gran desempeño en redes sociales. Así también, es la persona que encabeza el torneo de Stream Fighters 4.
La fecha del gran evento se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en la ciudad de Bogotá, en el Coliseo MedPlus. En este lugar, todos los seguidores de Karina y Karely demostrarán todo su apoyo por la que demuestre tener una mejor representación en el torneo.
Por su parte, Karina confesó recientemente que le gustaría hacer una entrada triunfa con algún cantante reconocido en el género urbano, pues mencionó recientemente que le encantaría tener a uno de sus dos cantantes preferidos, que son: Bad Bunny y Arcángel.