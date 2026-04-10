Karina García causa furor al recrear icónico momento de la novela ‘Teresa’: “De ti para ti”

Karina Garcíacausó sensación tras recrear un audio viral de una icónica escena de la recordada telenovela mexicana ‘Teresa’, protagonizada por la actriz, Angelique Boyer.

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La creadora de contenido paisa compartió el video en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores generando una ola de comentarios entorno a su vida sentimental.

¿Qué muestra el video de Karina García que generó comparaciones con su vida real?

En el video se observa a la presentadora de ¿Qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos Colombia sincronizando sus expresiones con un fragmento de audio que corresponde a una conversación de la telenovela.

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La escena hace referencia a un consejo que el personaje de Teresa le da a otra mujer sobre su relación sentimental.

“Tu problema es que le crees a cualquier idiota que se te acerque, que te dice dos palabras bonitas y ya. Desesperas, es hora de que abras los ojos”, se escucha en el audio que utilizó la modelo paisa para su recreación.

Tras publicar el publicar, Karina García acompañó el contenido con el mensaje: “Yo te ayudo mi reina jaja”, y añadió también la frase: “Este es tu problema”, causando una ola de comparaciones de la novela con su vida real.

¿Por qué comparan audio viral con la vida de Karina García?

Tras su publicación, el video generó múltiples reacciones entre los internautas, quienes no tardaron en comentar y comparar el contenido.

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Algunos usuarios señalaron similitudes físicas entre Karina García y el personaje interpretado por Angelique Boyer, mientras que otros hicieron referencia al mensaje del audio.

Entre los comentarios que se pudieron leer están: “Esa eres tú, amor, pero si así eras en La casa de los famosos Colombia”, “La amo, pero se está hablando a ella misma” y “De ti para ti”. Estas reacciones se sumaron a otras opiniones sobre sus últimas relaciones sentimentales que ha tenido la modelo paisa.

Como se recuerda al terminar La casa de los famosos Colombia, Karina García tuvo una relación sentimental con Altafulla, la cual fue muy comentada, y ahora está con el cantante de trap Kris R.