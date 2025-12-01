Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García alerta a sus fans con una grave denuncia desde el reality: “Me dicen que me defienda”

Karina García genera preocupación al revelar que la quieren impactar físicamente y fans le recuerdan que es boxeadora élite.

Karina García preocupa a sus seguidores con fuerte confesión
Karina García dice que teme por su seguridad dentro del reality. (Foto: Canal RCN)

La modelo paisa Karina García generó preocupación entre sus seguidores tras revelar algo impactante: unas compañeras del reality le habrían contado que querían impactarla físicamente.

¿Qué dijo Karina García sobre la advertencia que habría recibido en el reality?

Karina García, quien actualmente participa en La casa de Luinny, hizo una reveladora confesión a las cámaras del reality internacional que dejó a su fanaticada preocupada por su seguridad.

La creadora de contenido contó que Chanel y Ana, dos participantes del programa, le dijeron supuestamente que otras personas querían impactarla físicamente.

“Imagínense pues, que supuestamente me quieren peg@r, que me quieren agred1r”, comentó Karina ante las cámaras.

Además, explicó que las dos participantes le insistían en que debía “defenderse”, lo que generó una reacción inmediata por parte de la modelo paisa:

“Yo nunca he pel3ado con nadie en mi vida”, aseguró.

Karina recordó que la única vez que ha tenido una confrontación fue en su participación en Stream Fighters 4, donde boxeó contra la mexicana Karely Ruiz, pelea que terminó perdiendo.

“¿Ustedes se imaginan yo agarrándome de las greñas con alguien? ¡Ay, no!”, dijo con voz preocupada.

¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas tras las declaraciones de Karina García?

La modelo también expresó que le parece algo “súper bajo” y deseó que todo quede ahí.

“Dios quiera que no, pero supuestamente están muy ardidas conmigo… y no sé por qué. Yo sé que no soy una santa, pero aquí no le he hecho daño a absolutamente nadie”, afirmó.

Por supuesto, sus declaraciones generaron miles de reacciones en redes sociales.

Muchos internautas le enviaron mensajes de apoyo: “Tú eres boxeadora élite”, le escribieron algunos, mientras otros le recordaron su fuerza y disciplina.

Sin embargo, no faltaron quienes dudaron de su versión: “¿De verdad le dijeron eso o se lo inventó?”, cuestionaron algunos usuarios.

A pesar de las críticas, otros defendieron a la modelo y aseguraron que “si eso es cierto, es algo muy bajo”, elogiando además a la paisa “Karina es una reina”.

Por supuesto, la fanaticada de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 no solo quedó en alerta, sino que además estará muy pendiente de lo que pueda vivir la modelo en este reality.

 

