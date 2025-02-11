Karina García advierte que no volverá a permitir malos tratos: “esa mujer no existe”

El pasado miércoles 29 de octubre, inició el reality ‘La mansión de Luinny’ en República Dominicana, programa que reunió a 14 participantes, entre ellos dos colombianas, quienes conviven en vivo y en directo bajo el mismo techo.

Precisamente, Karina García y Yina Calderón se volvieron a ver juntas en un mismo formato, luego de La casa de los famosos Colombia 2025, lugar en donde su amistad llegó a su fin.

¿Cómo han convivido juntas Karina García y Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Han pasado solo cuatro días tras el estreno de La mansión de Luinny y ha pasado de todo, pues tanto Yina Calderón, como Karina García, ya han tenido roces con algunos de sus compañeros y ellas no se han dejado.

Karina García aseguró que no se dejará pisotear más. (Foto: Canal RCN)pAU

En el caso de la empresaria de fajas, se sabe que ella se para con determinación y no se deja de nadie, pero quien más ha sorprendido es Karina, quine se defendió de su examiga y le dijo que ya no estaban en los anteriores tiempos donde se dejaba gritar.

Hasta hoy, domingo 2 de noviembre, las colombianas se han enfrentado dos veces y en esas mismas ocasiones, García le ha exigido a Yina que no se meta más con ella, pues no lo permitirá y se defenderá.

¿Karina García sería nuevamente amiga de Yina Calderón?

En las primeras horas del reality, Karina García respondió a una pregunta sobre su relación con Yina Calderón y dejó claro que la única relación con su examiga es que ahora son compañeras de trabajo.

Al responder con contundencia, Karina dejó saber que no es la misma de antes y no volvería a una amistad en donde ella se sintió muy mal, pues la traición de la empresaria en La casa de los famosos Colombia, le habría afectado.

¿Qué dijo Karina García al decir que ya no es la misma de antes?

Karina García dejó claro que nadie la volverá a hacer llorar. (Foto: Canal RCN)

En horas de la mañana de este domingo 2 de noviembre, Karina García le habló a una de las cámaras en La mansión de Luinny y les pidió apoyo a sus seguidores, mencionando que ella seguirá dejando su esencia, que es ser buena onda con los demás.

Sin embargo, la paisa dejó claro que, si se meten con ella, se defenderá sin pensarlo, ya que “no es la misma de antes”, haciendo referencia de que no es la mujer que se dejaba gritar y hacían llorar.

“La mujer de antes que pisoteaban, que hacían llorar, esa mujer ya no existe”, reveló.