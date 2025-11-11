Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García abre su corazón y cuenta qué es lo que le gusta de los hombres colombianos

Karina García destacó las cualidades de los hombres colombianos, aunque no descartó la posibilidad de conocer a alguien de otro país.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García
Karina García abre su corazón y cuenta qué es lo que le gusta de los hombres colombianos | Foto del Canal RCN.

Uno de los temas por los que la modelo Karina García es mencionada se debe a su vida amorosa. La influenciadora ha tenido complicaciones en el amor, razón por la que suelen interrogarla sobre lo que espera en un hombre.

Precisamente, en el reality de La mansión de Luinny, donde se encuentra participando, cuestionaron a la influencer paisa acerca de por qué le gustan los hombres colombianos.

¿Por qué Karina García prefiere a los hombres colombianos?

Antes de justificar su respuesta, la antioqueña reveló que tuvo un vínculo afectivo con un puertorriqueño, del que remarcó que fue muy cariñoso con ella, pero la mayoría con los que ha estado son de Colombia.

Karina García
Karina García es cotizada por varios hombres | Foto del Canal RCN.

"La verdad, la mayoría de mis parejas han sido colombianas... Me gusta porque son caballerosos, no todos, detallistas, no todos, pero me gustaría conocer alguien de otra cultura", expresó Karina García.

Respecto a querer conocer a alguien de otro país, la modelo indicó que ese hombre podría ser de República Dominicana, país en el que se encuentra en el mencionado reality.

"A mí me dijeron que los dominicanos son lindos, atentos y fuego, pero que son m4chistas", comentó.

Enseguida, una de sus compañeras de La mansión de Luinny, con quien estaba entablando la conversación, le explicó que no todos los hombres del país del Caribe son m4chistas e incluso puntualizó que en sus actos son los mejores.

Por el momento, Karina García no ha tenido romances con nadie en República Dominicana, pero se le ha visto cerca al puertorriqueño Asaf Torres.

¿Cómo se encuentra la situación amorosa de Karina García?

Karina García está soltera. Semanas antes de entrar al formato de convivencia e irse de Colombia, terminó la relación que tenía con el cantante Andrés Altafulla, con quien se conoció en La casa de los famosos Colombia 2025.

Aunque la paisa no está cerrada a conocer a alguien, ha sido enfática en que no aceptará a una persona que no le brinde lo que ella da en una relación, especialmente atención.

Karina García
Karina García necesita de los vínculos emocionales | Foto del Canal RCN.
