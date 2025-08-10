Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano sorprende a Lina Tejeiro con un emotivo mensaje por su cumpleaños: “Aquí estoy siempre”

Karen Sevillano dedicó un mensaje especial a Lina Tejeiro, quien compartió fotos inéditas para celebrar su vida.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karen Sevillano le dedica emotivo mensaje a Lina Tejeiro por su cumpleaños
La tierna felicitación de Karen Sevillano a Lina Tejeiro por su cumpleaños (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido Karen Sevillano sorprendió a sus seguidores con una publicación especial dedicada a la actriz Lina Tejeiro, quien hoy, 8 de octubre está cumpliendo años.

Artículos relacionados

¿Karen Sevillano cómo le celebró a Lina Tejeiro su cumpleaños?

A través de sus historias de Instagram, donde reúne más de tres millones de seguidores, compartió dos fotografías junto a la actriz de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia y escribió un mensaje lleno de afecto y admiración.

“Ya todo está dicho. Hoy celebro tu vida, tus logros y todo lo que aún está por venir; porque sé que lo mejor todavía no ha pasado. Aquí estoy siempre para aplaudirte y acompañarte en cada triunfo. Te mereces lo mejor”, escribió Karen, destacando la sólida amistad que las une desde hace varios años.

Karen Sevillano le dedica emotivo mensaje a Lina Tejeiro por su cumpleaños
La tierna felicitación de Karen Sevillano a Lina Tejeiro por su cumpleaños (Foto: Canal RCN)

Lejos de los grandes eventos o fiestas multitudinarias como solía festejar Lina Tejeiro, en esta ocasión optó por una celebración más reflexiva al cumplir 34 años.

Artículos relacionados

En su cuenta de Instagram, donde supera los diez millones de seguidores, compartió un carrusel de imágenes que incluyó fotografías de su infancia, adolescencia y vida adulta.

“Gracias vida por cada Lina que he sido, por la niña que soñaba, la joven que se caía y se levantaba, la mujer que sigue creciendo y aprendiendo. Gracias por las versiones que ya no soy y que ya no están, pero dejaron en mí lo mejor”, escribió en la descripción de su publicación, la cual rápidamente acumuló miles de comentarios y reacciones.

Además, la actriz expresó su gratitud hacia su familia, amigos y seguidores por el cariño que le han brindado a lo largo de su carrera artística.

“Hoy abrazo mi historia, mi evolución y mi presente. Hoy celebro mi vida”, añadió, en lo que muchos interpretaron como un mensaje de sanación y autovaloración.

Karen Sevillano le dedica emotivo mensaje a Lina Tejeiro por su cumpleaños
La tierna felicitación de Karen Sevillano a Lina Tejeiro por su cumpleaños (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijeron los fans de Lina Tejeiro tras su publicación?

La publicación no tardó en generar una ola de mensajes de apoyo y felicitaciones.

Artículos relacionados

Varios de sus seguidores resaltaron la naturalidad de la actriz y la forma en que logra conectar con su público a través de mensajes en redes sociales.

Algunos también le expresaron su deseo de volver a verla más activa en redes, pues en los últimos meses ha reducido su presencia digital y sus publicaciones se han vuelto más esporádicas.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro reveló lo que le gustaría hacer con Beéle Talento nacional

Valentino Lázaro le lanzó una curiosa invitación a Beéle: ¿de qué se trata?

Valentino Lázaro ha hecho una curiosa confesión al revelar qué le gustaría hacer con el cantante barranquillero Beéle.

Emiro Navarro se defendió de Yina Calderón Emiro Navarro

Emiro Navarro se defendió de las acusaciones de Yina Calderón: “ahí sí lloras”

Emiro Navarro no se quedó callado y una vez más se defendió de Yina Calderón, pero esta vez le pidió respeto por su físico.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Valentino Lázaro como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Valentino habló sin filtro y reveló un nuevo secreto sobre el programa de Yina Calderón

Valentino Lázaro generó polémica al afirmar que Yina Calderón planeó su programa de chismes inicialmente con Melissa Gate y no con La ‘Toxi Costeña’.

Lo más superlike

Psicofonía en entrevista de Marcela Reyes Marcela Reyes

Entrevista de Marcela Reyes sobre B-King es viral por audio paranormal que se filtró: esto se oyó

En redes se viralizó el video del aterrador sonido que se escuchó en medio de una entrevista de Marcela Reyes sobre B-King, ¿psicofonía?

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton. Eugenio Derbez

Victoria Ruffo arremetió contra Eugenio Derbez: "nunca ha sabido ser papá""

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?