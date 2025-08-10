Karen Sevillano sorprende a Lina Tejeiro con un emotivo mensaje por su cumpleaños: “Aquí estoy siempre”
Karen Sevillano dedicó un mensaje especial a Lina Tejeiro, quien compartió fotos inéditas para celebrar su vida.
La creadora de contenido Karen Sevillano sorprendió a sus seguidores con una publicación especial dedicada a la actriz Lina Tejeiro, quien hoy, 8 de octubre está cumpliendo años.
¿Karen Sevillano cómo le celebró a Lina Tejeiro su cumpleaños?
A través de sus historias de Instagram, donde reúne más de tres millones de seguidores, compartió dos fotografías junto a la actriz de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia y escribió un mensaje lleno de afecto y admiración.
“Ya todo está dicho. Hoy celebro tu vida, tus logros y todo lo que aún está por venir; porque sé que lo mejor todavía no ha pasado. Aquí estoy siempre para aplaudirte y acompañarte en cada triunfo. Te mereces lo mejor”, escribió Karen, destacando la sólida amistad que las une desde hace varios años.
Lejos de los grandes eventos o fiestas multitudinarias como solía festejar Lina Tejeiro, en esta ocasión optó por una celebración más reflexiva al cumplir 34 años.
En su cuenta de Instagram, donde supera los diez millones de seguidores, compartió un carrusel de imágenes que incluyó fotografías de su infancia, adolescencia y vida adulta.
“Gracias vida por cada Lina que he sido, por la niña que soñaba, la joven que se caía y se levantaba, la mujer que sigue creciendo y aprendiendo. Gracias por las versiones que ya no soy y que ya no están, pero dejaron en mí lo mejor”, escribió en la descripción de su publicación, la cual rápidamente acumuló miles de comentarios y reacciones.
Además, la actriz expresó su gratitud hacia su familia, amigos y seguidores por el cariño que le han brindado a lo largo de su carrera artística.
“Hoy abrazo mi historia, mi evolución y mi presente. Hoy celebro mi vida”, añadió, en lo que muchos interpretaron como un mensaje de sanación y autovaloración.
¿Qué dijeron los fans de Lina Tejeiro tras su publicación?
La publicación no tardó en generar una ola de mensajes de apoyo y felicitaciones.
Varios de sus seguidores resaltaron la naturalidad de la actriz y la forma en que logra conectar con su público a través de mensajes en redes sociales.
Algunos también le expresaron su deseo de volver a verla más activa en redes, pues en los últimos meses ha reducido su presencia digital y sus publicaciones se han vuelto más esporádicas.
