Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano reaccionó a inesperado beso entre Carmen Villalobos y Laura Londoño

Karen Sevillano quedó en shock al ver el inesperado beso que Carmen Villalobos y Laura Londoño protagonizaron en la pantalla chica.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La reacción de Karen Sevillano al beso que sorprendió entre Carmen Villalobos y Laura Londoño
La reacción de Karen Sevillano al beso que sorprendió entre Carmen Villalobos y Laura Londoño. (Foto Canal RCN).

Las reconocidas actrices colombianas Carmen Villalobos y Laura Londoño protagonizaron un beso inesperado en la pantalla chica que no pasó desapercibido entre los espectadores. El momento generó diversas reacciones en redes sociales, entre ellas la de Karen Sevillano, quien se refirió a la escena y expresó su opinión sobre lo ocurrido.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano al beso entre Carmen Villalobos y Laura Londoño?

Por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karen Sevillano compartió su reacción frente a la escena de ‘La huésped’ en la que Carmen Villalobos y Laura Londoño tuvieron que besarse.

Karen Sevillano opinó sobre el inesperado beso de Carmen Villalobos y Laura Londoño
Karen Sevillano opinó sobre el inesperado beso de Carmen Villalobos y Laura Londoño. (Foto Canal RCN).

En el video se puede apreciar el asombro de Karen Sevillano al ver el profesionalismo de ambas actrices al momento de grabar esta escena y hasta bromeó al mencionar que las mujeres terminabas juntas porque los hombres no las sabían cuidar.

Artículos relacionados

“Mírala como se ríe, Carmen, por favor. Dios mío, Carmen. Carmen, si tú tienes tu marido, ¿qué está pasando? Eso es culpa de los hombres, porque descuidan a las mujeres. Si los hombres trataran bien a las mujeres no harían esto”, fueron algunos de los comentarios ante la famosa escena.

¿Por qué Carmen Villalobos y Laura Londoño se besaron en la pantalla chica?

Carmen Villalobos y Laura Londoño protagonizaron un inesperado momento en la serie de Netflix La huésped, producción en la que interpretan a los personajes principales. En una de las escenas, ambas actrices compartieron un beso que desató todo tipo de reacciones en redes sociales, donde muchos destacaron el profesionalismo con el que asumieron este momento.

Esto dijo Karen Sevillano sobre el beso de Carmen Villalobos y Laura Londoño
Esto dijo Karen Sevillano sobre el beso de Carmen Villalobos y Laura Londoño. (Foto Canal RCN).

Debido a la popularidad y al debate que generó esta escena en particular, Carmen y Laura revelaron en una entrevista cómo vivieron la experiencia. Ambas coincidieron en que se sintieron tranquilas y cómodas al enfrentar este tipo de escena por primera vez juntas.

Artículos relacionados

“Yo puedo decir que me sentí muy cómoda. La verdad nos morimos de la risa. No había rodado ese tipo de escenas y fue muy chévere tener una compañera como Laura, por la confianza y la tranquilidad”, expresó Carmen Villalobos.

Por su parte, Laura Londoño aseguró: “No había tenido ese tipo de escenas hasta ese punto. Doy gracias de que haya sido con Carmen y de que haya sido una mujer, porque sentía que había más complicidad”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessi Uribe sorprende al hablar de un nuevo embarazo tras convertirse en papá Jessi Uribe

Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

Tras un mes del nacimiento de su hija junto a Paola Jara, Jessi Uribe se refirió públicamente a la posibilidad de un nuevo embarazo.

Mateo Carvajal sorprendió al responderle a un seguidor. Mateo Carvajal

Mateo Carvajal reaccionó a críticas por actividades extremas con Salvador: "Lo voy a tirar de paracaídas"

Mateo Carvajal respondió con contundencia a quienes lo critican por permitir que Salvador viva experiencias extremas.

¿Quién es la nueva novia de Joe Jonas? Talento internacional

¿Quién es la nueva novia de Joe Jonas?: ¡Es latina!

Joe Jonas se da una nueva oportunidad en el amor junto a una modelo latinoamericana, a quien ya presentó a sus hijas y círculo cercano.

Lo más superlike

Johanna Fadul y Tebi Bernal revelan sus no negociables mencionando a La Segura Johanna Fadul

Johanna Fadul y Tebi Bernal revelan sus no negociables en La casa de los famosos recordando a La Segura

Johanna Fadul y Tebi Bernal sorprendieron al mencionar a La Segura al hablar de sus no negociables en La casa de los famosos.

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Rosalía despide el año en Brasil y un gesto desata rumores globales. Rosalía

Rosalía despierta rumores de romance al pasear de la mano con Loli Bahía

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine