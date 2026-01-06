Karen Sevillano reaccionó a inesperado beso entre Carmen Villalobos y Laura Londoño

Las reconocidas actrices colombianas Carmen Villalobos y Laura Londoño protagonizaron un beso inesperado en la pantalla chica que no pasó desapercibido entre los espectadores. El momento generó diversas reacciones en redes sociales, entre ellas la de Karen Sevillano, quien se refirió a la escena y expresó su opinión sobre lo ocurrido.

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano al beso entre Carmen Villalobos y Laura Londoño?

Por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karen Sevillano compartió su reacción frente a la escena de ‘La huésped’ en la que Carmen Villalobos y Laura Londoño tuvieron que besarse.

Karen Sevillano opinó sobre el inesperado beso de Carmen Villalobos y Laura Londoño. (Foto Canal RCN).

En el video se puede apreciar el asombro de Karen Sevillano al ver el profesionalismo de ambas actrices al momento de grabar esta escena y hasta bromeó al mencionar que las mujeres terminabas juntas porque los hombres no las sabían cuidar.

“Mírala como se ríe, Carmen, por favor. Dios mío, Carmen. Carmen, si tú tienes tu marido, ¿qué está pasando? Eso es culpa de los hombres, porque descuidan a las mujeres. Si los hombres trataran bien a las mujeres no harían esto”, fueron algunos de los comentarios ante la famosa escena.

¿Por qué Carmen Villalobos y Laura Londoño se besaron en la pantalla chica?

Carmen Villalobos y Laura Londoño protagonizaron un inesperado momento en la serie de Netflix La huésped, producción en la que interpretan a los personajes principales. En una de las escenas, ambas actrices compartieron un beso que desató todo tipo de reacciones en redes sociales, donde muchos destacaron el profesionalismo con el que asumieron este momento.

Esto dijo Karen Sevillano sobre el beso de Carmen Villalobos y Laura Londoño. (Foto Canal RCN).

Debido a la popularidad y al debate que generó esta escena en particular, Carmen y Laura revelaron en una entrevista cómo vivieron la experiencia. Ambas coincidieron en que se sintieron tranquilas y cómodas al enfrentar este tipo de escena por primera vez juntas.

“Yo puedo decir que me sentí muy cómoda. La verdad nos morimos de la risa. No había rodado ese tipo de escenas y fue muy chévere tener una compañera como Laura, por la confianza y la tranquilidad”, expresó Carmen Villalobos.

Por su parte, Laura Londoño aseguró: “No había tenido ese tipo de escenas hasta ese punto. Doy gracias de que haya sido con Carmen y de que haya sido una mujer, porque sentía que había más complicidad”.