Karen Sevillano reacciona al compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | VIDEO

El mundo del entretenimiento está vibrando con la noticia del compromiso entre el talentoso futbolista Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, un evento que no ha dejado indiferente a nadie. Entre tantas reacciones, la creadora de contenido Karen Sevillano aprovechó la oportunidad para compartir su particular opinión y un divertido video en su cuenta oficial de Instagram que ya se ha viralizado.

Artículos relacionados Talento internacional Murió Juan Carlos Ramírez, reconocido actor mexicano de la serie 'Rosario Tijeras'

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano al anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?

Con su estilo espontáneo y directo, Karen no dudó en expresar su asombro por el enorme diamante que Cristiano le entregó a Georgina. “Cuando vi esa joya pensé, ‘¿qué es esto?’”, confesó entre risas. Pero más allá de la sorpresa, Karen no dejó pasar la oportunidad para investigar el valor del anillo. Según su búsqueda, la pieza podría pesar entre 40 y 45 quilates, rodeada de piedras raras y con un precio que oscila entre los 6 y 12 millones de euros, cifras que dejaron a todos sus seguidores boquiabiertos.

Artículos relacionados Talento nacional Altafulla rompe el silencio tras supuestos rumores de ruptura con Karina García

¿Qué espera Karen Sevillano de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La influencer no solo comentó el compromiso, sino que también dejó claro que está ansiosa por conocer más detalles de la boda. En su mensaje, no solo felicitó a Georgina, sino que también bromeó con la posibilidad de recibir una invitación y hasta con qué tipo de regalo debería llevar. “Tengo que preparar el vestido y la lluvia de sobres”, afirmó con su característico humor, mostrando el cariño y cercanía con la noticia.

¿Qué misterios rodean la propuesta según Karen Sevillano?

Algo que llamó la atención fue que, tras compartir la foto del anillo, Georgina no ha publicado nada más en sus redes sociales, y Cristiano tampoco suele ser muy activo en ese mundo digital. Por eso, Karen se mostró atenta a cualquier nueva pista o video que pueda revelar cómo fue la gran propuesta, asegurando que está lista para contar todo lo que descubra sobre este momento tan especial.

Artículos relacionados Shakira Falleció Édgar García Ochoa ‘Flash’, periodista que descubrió a Shakira desde sus inicios

La interacción de Karen con sus seguidores fue cálida y auténtica, y algunos de sus comentarios incluso fueron interpretados como indirectas hacia su pareja, lo que generó aún más interés en la conversación. En definitiva, esta reacción de Karen Sevillano le da un toque fresco y cercano a uno de los compromisos más comentados del año.