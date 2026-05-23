Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano presumió en redes su encuentro con Greeicy: así fue el momento

Karen Sevillano fue invitada especial de Greeicy en un reciente lanzamiento musical y aprovechó para presumir la complicidad que existe entre ambas.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Karen Sevillano fue invitada por Greeicy a un lanzamiento musical de la caleña.
Karen Sevillano se dejó ver feliz y relajada al lado de Greeicy Rendón. Fotos: RCN

Karen Sevillano presumió en redes sociales su encuentro con Greeicy Rendón. La caleña, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió varias fotos y un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

¿Cómo fue el encuentro entre Karen Sevillano y Greeicy Rendón?

Karen se mostró feliz del momento que vivió junto a la artista. Un video las muestra conversando tranquilamente y de una forma muy relajada.

Artículos relacionados

La influenciadora y la artista intercambian varias palabras y sostienen una charla por varios segundos que evidencia la complicidad y confianza que existe entre ambas.

Además, Karen compartió una instantánea en la que Greeicy posa feliz junto a ella y hasta le toma la cara a la creadora de contenido.


A lo largo de la noche, Sevillano se mostró sonriente e impecable en las imágenes que le tomaron; asimismo, lució un vestido que destaca aún más su cuerpazo.

En la publicación, Greeciy comentó: “sos pura candela”. Otros internautas destacaron el encuentro y no dudaron en dejarles palabras de admiración a ambas.

Artículos relacionados

Karen Sevillano, cabe destacar, es la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia; posteriormente, hizo parte del AfterShow, donde contaba las incidencias de la competencia junto a Vicky Berrío.

Karen Sevillano y Neider García protagonizan escena de celos en redes
Karen Sevillano es recordada por su triunfo en la primera temporada de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

La caleña tiene un gran número de seguidores; solo en Instagram, suma 4 millones y allí comparte momentos de su día a día, además de videos con un gran toque de humor.

Néider García es la pareja de Karen y quien también se desempeña como creador de contenido en redes sociales; de hecho, suelen juntarse para crear contenido juntos.

¿Cuál fue el gesto de Greeicy con el esposo de La Segura que generó revuelo en redes sociales?

Greeicy Rendón protagonizó un divertido momento que no tardó en hacerse viral en redes sociales. El hecho involucró a Ignacio Baladán, esposo de La Segura.

Al encontrarse con el chef y creador de contenido uruguayo, Greeicy le tocó una n*lg* a él, lo que desató un sinnúmero de reacciones en redes.

El hecho generó risas y dudas sobre qué pensará La Segura acerca de eso. Justamente, el video fue acompañado con un mensaje de la influenciadora en el que dijo que Greeicy es la única a la que le ha permitido tocar a su novio en su presencia.

Greeicy tuvo una inesperada reacción con el esposo de La Segura.
Greeicy protagonizó un momento muy inesperado al encontrarse con el esposo de La Segura. Fotos: RCN

El hecho se produjo en medio del lanzamiento musical de Greeicy Rendón, titulado ‘Candela’. El trabajo discográfico se compone de 12 temas, en el que la caleña incluyó colaboraciones con Rawayana y Cultura Profética.

Además de La Segura, Ignacio Baladán y Karen Sevillano, asistieron otras figuras del entretenimiento colombiano con Campanita y Cami Pulgarín.

Artículos relacionados

Campanita, de hecho, quien hizo parte de la temporada 3 de La casa de los famosos, cumplió el sueño de bailar por primera vez con Greeicy; incluso, habría tocado puertas para que la cantante lo tenga en cuenta en su lista de bailarines.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera reaccionó tras comentario que la comparó con una lavadora por su embarazo Influencers

Isabella Ladera no se quedó callada tras ser comparada con una lavadora

La creadora de contenido respondió con humor luego de que un usuario la comparara con una lavadora por la ropa cómoda que utiliza en la etapa final de su embarazo.

La Segura habló sobre rumores de embarazo y confesó: “sabía que lo iban a notar” La Segura

¿La Segura está embarazada? La creadora de contenido respondió tras comentarios sobre su apariencia

La influenciadora decidió aclarar las especulaciones sobre un posible embarazo luego de que varios seguidores comentaran sobre su apariencia física en redes sociales.

Mabel Moreno se divorció tras una relación de 10 años. Mabel Moreno

Actriz colombiana reveló nuevos detalles de su divorcio: “Me hacía falta vivir”

La actriz que goza de un gran reconocimiento en Colombia abrió su corazón al hablar de una relación que duró 10 años.

Lo más superlike

Esteban García logró gran reconocimiento en el mundo del cine. Viral

Murió famoso cineasta colombiano, sobrino de Gabriel García Márquez: así lo confirmaron

El fallecido cineasta, junto a Gabriel García Márquez, creó una importante fundación y dirigió varias producciones.

Juanda Caribe sorprendió al dedicarle emotivo reconocimiento a Sheila Gándara en La casa de los famosos Juanda Caribe

Juanda Caribe rompe en llanto al mencionar a Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia

Shakira hizo el lanzamiento oficial del video de la canción "Dai Dai". Shakira

¡Se acabó la espera! Shakira lanzó oficialmente el video de la canción del mundial; ¿aparece Lucho Díaz?

¿Cómo romper el ayuno correctamente? Salud y Belleza

¿Cómo romper el ayuno correctamente? 6 claves para iniciar el día de forma saludable

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?