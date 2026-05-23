Karen Sevillano presumió en redes su encuentro con Greeicy: así fue el momento

Karen Sevillano presumió en redes sociales su encuentro con Greeicy Rendón. La caleña, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió varias fotos y un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

¿Cómo fue el encuentro entre Karen Sevillano y Greeicy Rendón?

Karen se mostró feliz del momento que vivió junto a la artista. Un video las muestra conversando tranquilamente y de una forma muy relajada.

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La influenciadora y la artista intercambian varias palabras y sostienen una charla por varios segundos que evidencia la complicidad y confianza que existe entre ambas.

Además, Karen compartió una instantánea en la que Greeicy posa feliz junto a ella y hasta le toma la cara a la creadora de contenido.



A lo largo de la noche, Sevillano se mostró sonriente e impecable en las imágenes que le tomaron; asimismo, lució un vestido que destaca aún más su cuerpazo.

En la publicación, Greeciy comentó: “sos pura candela”. Otros internautas destacaron el encuentro y no dudaron en dejarles palabras de admiración a ambas.

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Karen Sevillano, cabe destacar, es la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia; posteriormente, hizo parte del AfterShow, donde contaba las incidencias de la competencia junto a Vicky Berrío.

Karen Sevillano es recordada por su triunfo en la primera temporada de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

La caleña tiene un gran número de seguidores; solo en Instagram, suma 4 millones y allí comparte momentos de su día a día, además de videos con un gran toque de humor.

Néider García es la pareja de Karen y quien también se desempeña como creador de contenido en redes sociales; de hecho, suelen juntarse para crear contenido juntos.

¿Cuál fue el gesto de Greeicy con el esposo de La Segura que generó revuelo en redes sociales?

Greeicy Rendón protagonizó un divertido momento que no tardó en hacerse viral en redes sociales. El hecho involucró a Ignacio Baladán, esposo de La Segura.

Al encontrarse con el chef y creador de contenido uruguayo, Greeicy le tocó una n*lg* a él, lo que desató un sinnúmero de reacciones en redes.

El hecho generó risas y dudas sobre qué pensará La Segura acerca de eso. Justamente, el video fue acompañado con un mensaje de la influenciadora en el que dijo que Greeicy es la única a la que le ha permitido tocar a su novio en su presencia.

Greeicy protagonizó un momento muy inesperado al encontrarse con el esposo de La Segura. Fotos: RCN

El hecho se produjo en medio del lanzamiento musical de Greeicy Rendón, titulado ‘Candela’. El trabajo discográfico se compone de 12 temas, en el que la caleña incluyó colaboraciones con Rawayana y Cultura Profética.

Además de La Segura, Ignacio Baladán y Karen Sevillano, asistieron otras figuras del entretenimiento colombiano con Campanita y Cami Pulgarín.

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Campanita, de hecho, quien hizo parte de la temporada 3 de La casa de los famosos, cumplió el sueño de bailar por primera vez con Greeicy; incluso, habría tocado puertas para que la cantante lo tenga en cuenta en su lista de bailarines.