Karen Sevillano mostró el resultado definitivo de su figura tras meses de recuperación: así quedó

Karen Sevillano expuso su físico tiempo después de hacerse un cambio que no todas serían capaces de aceptarlo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karen Sevillano
Karen Sevillano mostró el resultado definitivo de su figura tras meses de recuperación | Foto del Canal RCN.

Hace meses Karen Sevillano les contó a sus seguidores que se sometió a un cambio físico. Esto con el objetivo de reducir medidas.

¿Qué procedimiento se mandó a hacer Karen Sevillano en su figura?

En palabras populares, la presentadora del Aftershow de La casa de los famosos Colombia se mandó a estrechar las costillas, un procedimiento que no todas las mujeres son capaces de aguantar.

Karen Sevillano
Karen Sevillano se hizo un procedimiento que no todas se atreverían | Foto del Canal RCN.

Pasado el tiempo, la influencer caleña fue documentando parte de su proceso de recuperación y ahora, entre lo más nuevo, reveló lo que sería el resultado definitivo de su figura.

A través de una historia en su perfil oficial de Instagram, donde está a poco de llegar a los cuatro millones de seguidores acumulados, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia se grabó y mostró su físico.

"Se acuerdan que yo les dije que me hice una luxación de costillas, mira esta cintur4", expresó Sevillano.

¿Cómo quedó la figura definitiva de Karen Sevillano?

En el video, se puede ver a la creadora de contenido presumiendo la figura que ahora tiene, tras meses de haber salido de procedimiento médico.

La influenciadora se mostró contenta con el resultado, así que recibió halagos de sus fieles seguidores que la acompañaron en todo momento mientras se recuperaba y pasaba el tiempo.

Este es el video de Karen Sevillano con el resultado definitivo de su figura antes de terminarse el año 2025:

Karen Sevillano vuelve a La casa de los famosos Colombia. La influencer caleña será la presentadora del Aftershow, programa que se emite después de la Gala principal del reality del Canal RCN, y volverá a compartir set con la comediante Vicky Berrío.

Karen Sevillano
Karen Sevillano como presentadora del Aftershow de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Karen Sevillano es recordada por ganar la primera temporada de la producción de convivencia. Con su forma de ser, conquistó al público mientras estuvo encerrada 24/7.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se estrena el próximo lunes 12 de enero de 2026, a las 8:00 p.m., no olvides descarga gratis la app del Canal RCN para seguir al tanto el reality. Clic aquí.

