Karen Sevillano divierte al cantar salsa en vivo y desatar la euforia en la Feria de Cali

Empezó la tradicional Feria de Cali y una de las famosas que está disfrutando de esta celebración es la influenciadora Karen Sevillano.

Como buena caleña, Karen Sevillano no se perdió el primer día de apertura de la feria de la capital del Valle del Cauca. En una carroza y derrochando personalidad, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia se lució frente al público.

¿Cómo apareció Karen Sevillano en el primer día de la Feria de Cali 2025?

Con micrófono en mano, la influenciadora se destacó animando a los demás, aunque uno de los momentos más cómicos y que ella misma compartió en redes sociales fue cuando se puso a cantar salsa.

Karen Sevillano sigue creciendo en redes sociales | Foto del Canal RCN.

De creadora de contenido a cantante, así apareció Karen Sevillano en plena Feria de Cali. La presentadora del Aftershow de La casa de los famosos no estuvo sola, pues en el video aparece su hermana mayor Claudia acompañándola.

De hecho, los seguidores de la influenciadora la etiquetaron en distintos clips que ella replicó en su perfil oficial de Instagram, con 3.9 millones de seguidores, en los que recordaron icónicas frases como "siempre la más, nunca la menos y nunca nunca la más o menos".

De igual forma, en la misma carroza estaba Juan David Zapata, quien se convirtió en su amigo tras haberse conocido en La casa de los famosos Colombia.

¿Karen Sevillano regresa a La casa de los famosos Colombia?

Karen Sevillano tuvo un 2025 en el que creció laboralmente, debutó como presentadora del Aftershow de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y lo hizo junto a la comediante Vicky Berrío.

De hecho, les fue tan bien a la caleña y la paisa que no solo transmitieron el programa a través de la app del Canal RCN, sino que aparecieron en la señal televisiva en vivo.

Karen Sevillano vuelve como presentadora del After junto a Vicky Berrío para la tercera temporada del formato de convivencia del Canal RCN, el cual se estrena el próximo lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 de la noche.