Karen Sevillano deslumbra con los resultados de particular intervención estética: "Mirá esta cintura"

Karen Sevillano mostró su renovada figura tras una intervención estética que dejó ver orgullo y satisfacción personal.

Karen Sevillano presume su figura.
Karen Sevillano presume su figura tras someterse a una intervención estética. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Karen Sevillano deslumbró al mostrar los resultados de una particular intervención estética.

Karen Sevillano se hizo retoques físicos.
Karen Sevillano se sometió a una luxación de costillas. (Foto Canal RCN)

¿Qué intervención estética se realizó Karen Sevillano?

Karen Sevillano mostró su renovada figura luego de recuperarse completamente de la luxación de costillas que se realizó hace unas semanas.

En el video compartido en redes sociales, Karen se nota muy emocionada de poder presumir su cadera y su figura moldeada mientras Neider la observa en silencio.

"Sí mi linda, sí mi reina", expresó Karen Sevillano en su publicación.

¿Karen Sevillano será la presentadora del After de La casa de los famosos Colombia 2026?

Por otro lado, Karen Sevillano será la presentadora junto a Vicky Berrio del After de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que empezará el próximo 12 de enero de 2026.

El Jefe anunció hace un día que el deportista y modelo Renzo Meneses se une al selecto grupo de habitantes del reality, junto a Alejandro Estrada, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Manuela Gómez, Juanse Laverde entre otros.

Además de los ocho elegidos por votación del público como Nicolás Arrieta, Tebi Bernal, Maiker Smith, entre otros.

Hace unos días, Karen también conmovió a sus seguidores al compartir con emoción y orgullo el grado de bachiller de su mamá.

En las fotografías se le puede ver con birrete y toga, recibiendo el diploma.

Karen acompañó la publicación con un mensaje emotivo en el que resaltó la disciplina de su madre y la importancia de cumplir los sueños sin importar la edad, asegurando que se siente profundamente orgullosa de ser su hija.

La intervención estética de Karen Sevillano generó comentarios en redes sociales.

Su decisión de realizarse una luxación de costillas para moldear su figura fue vista como un paso arriesgado, pero ella lo asumió con seguridad y confianza, dejando claro que se siente cómoda con su nueva versión.

Todos estos cambios físicos se los está realizando Karen Sevillano de cara a presentar el after por segunda vez.

Con ello, reafirma no solo su profesionalismo frente a las cámaras, sino también el impacto positivo que mantiene con los televidentes y seguidores del programa.

Karen ya demostró su fuerza en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde se consagró como la ganadora indiscutible.

En aquella final, arrasó en las votaciones frente a sus compañeros Sebastián González, Julián Trujillo y Miguel Melfi, consolidando su lugar como una de las personalidades más queridas y respaldadas por el público en Colombia.

Karen Sevillano será la presentadora del After.
Karen Sevillano será la presentadora del After de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)
