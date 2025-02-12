Karen Sevillano conquista a sus seguidores al demostrar su habilidad con un instrumento musical

Karen Sevillano ha demostrado que su carisma no se limita únicamente a los programas de televisión o a las redes sociales.

Karen Sevillano emociona con su precisión para tocar un instrumento musical. (Foto Canal RCN)

La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombiasorprendió a sus seguidores con un gesto inesperado que dejó ver una faceta distinta de su personalidad: la musical.

¿Cómo mostró Karen Sevillano su habilidad con la guacharaca?

En un clip compartido en sus plataformas digitales, la creadora de contenido aparece junto a su pareja Néider García y otro acompañante, interpretando con ritmo y precisión la guacharaca, un instrumento de percusión tradicional colombiano que se ha convertido en pieza clave de géneros como el vallenato y la cumbia.

Con movimientos seguros y una cadencia marcada, Karen dejó ver que su talento va más allá de la presentación y la creación de contenido, sorprendiendo con una destreza que pocos conocían.

La guacharaca, de origen idiófono y fabricada comúnmente en caña de azúcar o metal, es símbolo de identidad en la música popular del país.

Su sonido característico acompaña desde hace décadas las celebraciones y los escenarios donde el folclor cobra vida.

Su incursión en la música, aunque espontánea, refleja versatilidad y pasión por explorar nuevas formas de expresión.

Así, la influenciadora continúa consolidándose como una figura que sabe sorprender y mantener entretenidos a sus seguidores desde diferentes terrenos.

En las fiestas populares y en los escenarios de mayor prestigio, la guacharaca ha sido protagonista silencioso de la identidad cultural del Caribe colombiano.

Su práctica requiere coordinación y precisión, cualidades que Karen Sevillano demostró al interpretarlo con naturalidad.

¿Karen Sevillano se prepara para incursionar en la música?

Karen Sevillano ha sabido combinar humor, controversia y ahora también música. Con este clip, Karen reafirma que su historia apenas comienza y que su versatilidad puede abrirle caminos en escenarios cada vez más diversos.

Su versatilidad la posiciona como una creadora que puede sorprender en distintos ámbitos, desde la televisión y las redes sociales hasta expresiones artísticas que rescatan la identidad cultural del país.

Con este clip, Karen Sevillano rmuestra que su talento no tiene límites y que su carisma seguirá siendo un motor para conquistar a los internautas.

Muchos seguidores de la creadora de contenido destacaron su respeto hacia la cultura musical del país y otras regiones cercanas a Colombia.