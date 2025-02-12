Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano conquista a sus seguidores al demostrar su habilidad con un instrumento musical

Karen Sevillano dejó ver su versatilidad artística al interpretar un instrumento musical tradicional con energía y autenticidad.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karen Sevillano sorprende a sus seguidores con su talento musical.
Karen Sevillano sorprende con su ritmo tocando guacharaca. (Foto Canal RCN)

Karen Sevillano ha demostrado que su carisma no se limita únicamente a los programas de televisión o a las redes sociales.

Karen Sevillano genera furor entre sus seguidores.
Karen Sevillano emociona con su precisión para tocar un instrumento musical. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombiasorprendió a sus seguidores con un gesto inesperado que dejó ver una faceta distinta de su personalidad: la musical.

¿Cómo mostró Karen Sevillano su habilidad con la guacharaca?

En un clip compartido en sus plataformas digitales, la creadora de contenido aparece junto a su pareja Néider García y otro acompañante, interpretando con ritmo y precisión la guacharaca, un instrumento de percusión tradicional colombiano que se ha convertido en pieza clave de géneros como el vallenato y la cumbia.

Con movimientos seguros y una cadencia marcada, Karen dejó ver que su talento va más allá de la presentación y la creación de contenido, sorprendiendo con una destreza que pocos conocían.

La guacharaca, de origen idiófono y fabricada comúnmente en caña de azúcar o metal, es símbolo de identidad en la música popular del país.

Su sonido característico acompaña desde hace décadas las celebraciones y los escenarios donde el folclor cobra vida.

Su incursión en la música, aunque espontánea, refleja versatilidad y pasión por explorar nuevas formas de expresión.

Artículos relacionados

Así, la influenciadora continúa consolidándose como una figura que sabe sorprender y mantener entretenidos a sus seguidores desde diferentes terrenos.

En las fiestas populares y en los escenarios de mayor prestigio, la guacharaca ha sido protagonista silencioso de la identidad cultural del Caribe colombiano.

Su práctica requiere coordinación y precisión, cualidades que Karen Sevillano demostró al interpretarlo con naturalidad.

¿Karen Sevillano se prepara para incursionar en la música?

Karen Sevillano ha sabido combinar humor, controversia y ahora también música. Con este clip, Karen reafirma que su historia apenas comienza y que su versatilidad puede abrirle caminos en escenarios cada vez más diversos.

Su versatilidad la posiciona como una creadora que puede sorprender en distintos ámbitos, desde la televisión y las redes sociales hasta expresiones artísticas que rescatan la identidad cultural del país.

Artículos relacionados

Con este clip, Karen Sevillano rmuestra que su talento no tiene límites y que su carisma seguirá siendo un motor para conquistar a los internautas.

Muchos seguidores de la creadora de contenido destacaron su respeto hacia la cultura musical del país y otras regiones cercanas a Colombia.

Karen Sevillano muestra su versatilidad.
Karen Sevillano muestra su versatilidad artística. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Macarena, hija de Tatán Mejia y Maleja Restrepo rapeando en el carro un audio viral Tatán Mejía

Macarena, hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, sorprende al recrear audio viral de rap

Macarena, hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, conmovió a sus fans tras recrear audio viral rapeando.

Lo que dijo Giovanny Ayala después del rescate de su hijo dejó a muchos en shock Giovanny Ayala

Giovanny Ayala rompió el silencio tras rescate de su hijo Miguel Ayala

Giovanny Ayala conmovió a sus seguidores al romper el silencio tras la liberación de su hijo Miguel Ayala.

Sale a la luz fotografía compartida por la hermana del mánager de Miguel Ayala: así luce Talento nacional

Sale a la luz fotografía compartida por la hermana del mánager de Miguel Ayala: así luce

Sale a la luz fotografía del mánager de Miguel Ayala por su liberación tras curiosa publicación que hizo su hermana en redes.

Lo más superlike

Ryan Castro se molesta con un fan. Ryan Castro

Ryan Castro se molestó y regañó a un fan en medio del espectáculo de J Balvin en Medellín, esto pasó

Ryan Castro protagonizó un momento de tensión al regañar a un fan en el concierto de J Balvin en Medellín.

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef: salió a la luz inesperado audio que Claudia Bahamón le tenía guardado a Violeta Bergonzi

Encontraron a hijo de Giovanny Ayala Giovanny Ayala

Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

Sara Corrales sobre su embarazo Sara Corrales

Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios

Talento internacional

Murió Fernando Meza, cofundador de Huevocartoon: así lo despidieron los fans en redes sociales