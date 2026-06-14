Karen Lizarazo reveló todos los detalles de "El Tiempo Perfecto": esto fue lo que dijo

Karen Lizarazo es una de las artistas vallenatas que más está ganando reconocimiento en los últimos años; tanto así, que es conocida en la industria como “La Patrona del Vallenato”.

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Gracias a su larga trayectoria, ha logrado posicionarse como una de las artistas más influyentes para las mujeres que quieren hacer parte del género vallenato, que históricamente ha sido dominado por los hombres.

Karen Lizarazo es considerada una de las mujeres más importantes del vallenato (Foto Canal RCN)

¿Cómo empezó la carrera de Karen Lizarazo?

Desde muy joven, Karen se interesó en ser artista el género vallenato, ya que nació en Aguachica, César, un lugar con raíces caribeñas arraigadas. Su carrera profesional inició en la década del 2010, cuando Karen empezó a participar en los eventos locales y lanzó algunos sencillos como solista que lograron posicionarse en el mercado musical.

Karen ha sido nominada y reconocida en diferentes galas nacionales e internacionales, gracias a su música. Uno de los hitos más importantes de su carrera fue su nominación en los premios Latin Grammy, un logro que la consolidó como una de las artistas más importantes del género.

Otro de los destacados premios donde Karen Lizarazo ha sido nominada fue en los Premios Nuestra Tierra en varias oportunidades. En el 2025, Karen se llevó el galardón a Mejor Canción Vallenata gracias a su sencillo "El Cora Me Duele", en colaboración con Luis Alfonso.

Karen Lizarazo ha sido nominada a los premios Latin Grammys y Premios Nuestra Tierra (Foto de Canal RCN)

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¿Qué dijo Karen Lizarazo sobre su nuevo álbum?

Recientemente, Karen Lizarazo lanzó su álbum “El Tiempo Perfecto”, el cual cuenta con 12 canciones que nacieron de experiencias propias y algunas anécdotas que han marcado su carrera. El álbum reúne a algunas de las voces más importantes del género, como Rolando Ochoa, Sergio Luis Rodríguez, Carlos Rueda y Melkis Suárez.

En una entrevista con SuperLike, la artista confesó algunos detalles acerca de la elaboración de su disco y lo que significa para ella. Mencionó que es una mujer a quien le gusta vivir el proceso creativo de sus proyectos y estar de primeras en ellos:

Me identifico mucho con los artistas que son muy entregados en lo que tiene que ver con la carrera (…) y eso me pasa al momento de producir.

También, habló acerca de la cercana y especial relación que tiene con su acordeonista Junior Larios, quien le ha ayudado a sacar varios de sus proyectos musicales adelante y que, además, está en contra del estigma de las mujeres que hacen parte del género del vallenato

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Le doy las gracias a mi compañero, que siendo hombre se sumó a ser el acordeonero de una mujer que hace vallenato.

En la lucha por eliminar todo lo que se piensa sobre las mujeres en la industria, Karen mencionó que está muy orgullosa de todo lo que ha logrado siendo constante en su carrera e ideología. Por otro lado, la artista confesó que el título de su álbum tiene relación con el momento en el que está su vida personal y privada: