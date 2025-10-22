Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karely Ruiz rompió el silencio y se despachó contra Karina García, esto dijo

Karely Ruiz no se quedó callada y, cuestionó las recientes declaraciones de Karina García quien le reclamó por subir una foto que no le favorecía.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Foto | Canal RCN.

La polémica entre Karina García y Karely Ruiz continúa, pues recientemente la influencer mexicana, rompió el silencio para responderle de manera contundente a quien fue su contrincante en Stream Fighters el pasado sábado 18 de octubre.

¿Qué dijo Karely Ruiz tras las declaraciones que hizo Karina García en su contra?

A través de su cuenta de Instagram, Ruiz reapareció nuevamente para dar a conocer su posición frente a lo que dijo García en redes sociales en donde cuestionó que haya publicado en su cuenta personal, una foto de la p3lea que no le favorecía por cómo se veían sus piernas.

Ante el reclamo de la antioqueña, la joven mexicana se mostró en completo desacuerdo, pues, según sus palabras, no había ninguna mala intención en este acto, simplemente presumir lo que para ella fue un día inolvidable luego de su victoria.

“O sea ¿cómo? Si tú publicas una foto mía, es sin mala intención, pero si yo publico una foto tuya, ¿es con mala intención?, Yo subí una foto en el mismo contexto que tú, una donde me favorece en el show, así como tú subiste una donde favorecía lo que hiciste en el show, ¿y yo acaso me ataque o te reclame algo?”, dijo Karely por medio de sus historia.

¿Cuál fue la respuesta de Karely Ruiz frente a las declaraciones de Karina García?

De acuerdo con la influencer, no tiene nada en contra de Karina, de hecho aseguró que no le cae mal, sin embargo, trajo a la conversación que la paisa se haya negado desde un principio a que grabaran un video juntas, pues, en el mismo texto reveló que, desde que supo que eran contrincantes le dijo que grabaran pero ella “solo daba vueltas”, dando a entender que nunca tuvo interés.

Karely Ruiz le respondió a Karina García, esto dijo. Foto | Canal RCN.

Así mismo, la joven expresó su inconformidad frente a que, pese a ser la ganadora del show, nadie lo enfocó, no obstante, afirmó ser respetuosa y dar espacio.

“Aquí nadie te ha faltado al respeto, ni te estoy "tirando de mujer a mujer" a mí tampoco me gustó lo que subiste y yo calladita, no te dije nada ni salí ofendida”, reiteró.

Esto le respondió Karely Ruiz a Karina García. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la creadora de contenido hizo énfasis en que es una mujer con defectos en inseguridades y recordó cómo el fandom de la colombiana criticó duramente su físico y aún así, nunca dijo nada.

