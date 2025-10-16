Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karely Ruiz predice resultado de enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón: "Me cayó bien"

Karely Ruíz dio a conocer su postura respecto a Yina Calderón y Andrea Valdiri. Las conoce muy poco.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Andrea Valdiri, Yina Calderón
Karely Ruiz predice resultado de enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

La espera se termina para que la empresaria Yina Calderón se enfrente contra la bailarina Andrea Valdiri en un evento de boxeo.

Yina y Valdiri se verán las caras el sábado 18 de octubre en el evento que se llama Stream Fighters, organizado por el streamer conocido como WestCol.

¿Karely Ruiz conoce a Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Aparte de la empresaria y la bailarina, otro de los enfrentamientos que también llaman la atención será protagonizado entre la influencer mexicana Karely Ruiz y la modelo paisa Karina García.

Precisamente, Karely estuvo en una transmisión junto a WestCol y allí opinó sobre el enfrentamiento estelar entre Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri, Yina Calderón
Andrea Valdiri y Yina Calderón se enfrentarán el 18 de octubre | Foto del Canal RCN.

Aunque la mexicana aceptó que conoce muy poco de sus colegas en redes sociales, se atrevió a dar su propia predicción de lo que podría llegar a suceder en el ring de boxeo.

¿Cuál es la predicción de Karely Ruiz acerca del enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Antes de decir lo que cree que pasará, WestCol le explicó a Karely que Valdiri es más o menos parecida a ella, con muchos millones de seguidores, mientras que a Calderón lo que le gusta es la polémica a través de las opiniones.

Asimismo, el streamer precisó que entre la empresaria y la bailarina existe un elevado choque, razón por la que será la pel3a estelar.

Dicho todo lo anterior, Karely Ruiz se fue para el lado de Valdiri, ya que comentó que cree que la barranquillera sería la ganadora. Sin embargo, no dejó a un lado a Calderón porque agregó que se va a defender hasta más no poder.

"Pues yo creo que Valdiri puede ganar, pero Yina no se va a dejar, es que se me hace aventada, yo la vi y me cayó bien", fue la predicción de Karely Ruiz.

Respecto al término de "aventada", tiene distintos significados. Entre ellos, se relaciona con la característica de una persona que es audaz.

Así las cosas, todo se resolverá en el ring el sábado 18 de octubre en el evento que es en vivo y también se transmitirá.

