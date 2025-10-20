Karely Ruiz hizo sorpresiva confesión tras derrotar a Karina García en Stream Fighters
La influenciadora Karely Ruiz reveló si volvería a medírsele a un nuevo enfrentamiento en el ring de boxeo.
Tras vencer a Karina Garcíaen el ring, Karely Ruizconcedió una entrevista minutos después de que terminara el enfrentamiento. Allí, la joven dio a conocer su punto de vista sobre García y reveló cuál habría sido su principal ventaja para poder quedarse con la victoria.
¿Qué dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García en Stream Fighters?
En medio de este espacio, la influenciadora se mostró abierta a responder varias preguntas, entre ellas cómo se sintió en el duelo con la modelo y también influencer colombiana.
"No la verdad si p3ga muy duro, la neta sí, pero creo que aventó desde un principio y esto te cansa mucho, yo me vine desde hace un mes y me ayudé a aclimatar, entonces creo que fue ventaja para mí, fueron las palabras de Ruiz.
Allí, también se sinceró al confesar que se sentía nerviosa minutos previos a que se diera inicio al encuentro, sin embargo, una vez se subió al ring, se le olvidó todo y finalmente se enfocó en lo importante: mantenerse firme y ganar el duelo.
¿Cuáles fueron las declaraciones de Karely Ruiz tras ganarle a Karina García?
Según lo comentó la creadora de contenido, sí se le mediría a otro enfrentamiento de este tipo, pero en caso de darse, le gustaría que este fuera en Monterrey, en su casa y en el país que la vio crecer.
Así mismo, Karely comentó que, esa noche cundo vio la bandera de México, "me motivó, yo sé que no mucha gente me aplaudía y así, pero yo vine a ganar y pues con esto me quedo", relató la mujer.
¿Cómo fue el enfrentamiento entre de Karina García y Karely Ruiz?
Y es que, sin duda, uno de los encuentros más esperados de la noche, fue precisamente el de García y Karely , quienes hicieron su entrada al triunfal al recinto para dar inicio al combate, la colombiana junto a la cantante Yailín ‘La Más Viral’ y la mexicana en compañía del rapero ‘El Millonario’.
Una vez se dio la señal, ambas competidoras dieron inicio a la p3lea, García con mucha fuerza, mientras Ruiz con un poco más de calma, estrategia que más tarde le permitió ganar ventaja sobre su contrincante, quien ya se encontraba más cansada y terminó siendo derrotada en el tercer y último round.