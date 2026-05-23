Kany García sorprendió a Bogotá con gran concierto e invitados de lujo: así fue el show

La cantante puertorriqueña Kany García sorprendió a sus fans con su gran concierto en la capital colombiana. Actualmente, Kany tiene una de las voces latinoamericanas más importantes del pop y la balada romántica.

Artículos relacionados Viral ¿Medicina Legal determinó la causa de muerte de Yulixa Toloza? Esto se sabe

Algunos de los reconocimientos que tiene Kany García en su trayectoria son 8 Latin Grammy, incluido el premio a Mejor Artista Nueva en 2008, además de recibir múltiples nominaciones a los premios Grammy anglo gracias al éxito de sus composiciones.

Kany García tiene 8 Latin Grammys y varias nominaciones en los Grammy Anglo

A lo largo de su carrera, la artista ha lanzado exitosos álbumes como “Cualquier día”, “Limonada”, “Soy yo”, “Mesa Para Dos” y el más reciente “Puerta Abierta”, lanzado el 09 de abril del 2026. Sin embargo, tan solo 7 días después, el 13 de abril, Kany confirmó oficialmente su gira internacional con más de 70 fechas alrededor del mundo.

Una de las paradas que anunció la artista en su Tour fue Bogotá, lugar que, según ella, le brindó un refugio cariño en un momento de incertidumbre en su carrera.

Artículos relacionados Viral Salen a la luz nuevas fotos de Yulixa Toloza antes de su trágica muerte

¿Cómo fue el concierto de Kany García en Bogotá?

El jueves 21 de mayo se llevó a cabo el concierto de Kany García en la capital colombiana como parte de su “Puerta Abierta Tour”. El show tuvo lugar en el Movistar Arena, uno de los escenarios musicales más emblemáticos de la ciudad, y reunió a cerca de 14.000 asistentes. Gracias al gran reconocimiento de Kany, la artista logró un sold out y llenó por completo el recinto.

La puertorriqueña les brindó a los espectadores una noche llena de emociones con un impecable repertorio musical en el que interpretó varias de sus canciones más exitosas, entre ellas se encuentran “Duele Menos”, “Hoy Ya me Voy”, “Te Confieso”, “Para Siempre”, entre muchas otras.

El concierto de Kany Garcia estuvo lleno de emociones (Foto de Freepik)

¿Quiénes fueron los invitados de Kany García en su concierto en Bogotá?

Kany García logró sorprender al público con la participación de artistas invitados de lujo durante todo su show. Entre ellos se encuentra Beéle, con quien interpretó su éxito conjunto "Me Arriesgo Contigo"; además, compartió escenario con Vicente García y Atercipelados, con quienes también cantó canciones reconocidas de su repertorio.

Artículos relacionados Juanda Caribe ¿Juanda Caribe buscaría primero a Sheila Gándara que a Mariana Zapata?: esto reveló Alexa Torrex

¿Cuáles son las siguientes fechas de la gira de Kany García?

Tras su exitoso concierto en Bogotá, Kany García sigue llevando su música a los escenarios colombianos. Las siguientes paradas de la cantante serán: Ibagué (22 de mayo), Medellín (23 de mayo) y Cali (24 de mayo). Sin embargo, ahí no termina su gira, ya que aún le falta por recorrer una gran parte de Asia, Europa y América.