Juliette Pardau sorprendió con emotivo homenaje a Eduardo Serrano: "Hasta siempre"

La muerte del actor Eduardo Serrano impactó al medio artístico, y Juliette Pardau lo despidió con un gesto que emocionó a sus seguidores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Tras la carta de su hija, Juliette Pardau se unió al adiós a Eduardo Serrano con un gesto que rápidamente se hizo viral.
El mundo artístico llora la partida de Eduardo Serrano, y Juliette Pardau sorprendió con un homenaje lleno de amor y respeto. Foto Canal RCN

El fallecimiento del reconocido actor Eduardo Serrano tras luchar contra un cáncer de pulmón, ha conmovido profundamente al mundo artístico, pues su hija, Magaly Serrano, fue quien comunicó la noticia a través de un sentido mensaje en redes sociales expresando el amor hacia su padre.

Entre las múltiples reacciones que se generaron a raíz de este anuncio, destacó el de la actriz venezolana Juliette Pardau, quien le rindió homenaje cargado de afecto y respeto por su legado artístico.

¿Cómo respondió Juliette a la carta de la hija de Eduardo Serrano?

Luego de que Magaly Serrano compartiera una emotiva carta en memoria de su padre, Juliette Pardau no dudó en unirse a las voces de quienes ofrecieron sus condolencias.

Magaly Serrano, hija del actor, fue la encargada de anunciar su partida en redes.
Eduardo Serrano falleció tras una dura batalla contra el cáncer de pulmón. (Foto FreePik)

La actriz, recordada por sus papeles en telenovelas y por su relación sentimental con el actor colombiano Julián Román, escribió un comentario lleno de sensibilidad dirigido a la hija del actor.

En su mensaje, Juliette destacó el valor de Magaly al hacer pública su despedida y le expresó su respaldo en este difícil momento, sus palabras reflejaron la admiración no solo hacia Eduardo como artista sino el respeto hacia su familia.

¿Qué compartió Juliette en sus redes sociales?

Más allá de las palabras, Juliette decidió extender su homenaje en sus propias cuentas de redes sociales, y en las historias de Instagram publicó un video que recopilaban algunos de los mejores recuerdos de Eduardo Serrano junto a su familia, un video que se ha ido viralizando entre los seguidores del actor.

 

La actriz acompañó la publicación con un mensaje en el que resaltó la huella imborrable que Eduardo Serrano dejó en quienes lo conocieron, tanto en lo personal como en lo profesional y de esta manera, reafirmó que el legado del artista trasciende la pantalla y se convierte en un ejemplo frente al compromiso con la actuación.

¿Qué significado tiene este gesto de Juliette Pardau en el medio artístico?

El homenaje de Juliette Pardau, al igual que el de colegas y excompañeros del mismo medio artístico no pasó desapercibido, la familia y amigos de Eduardo Serrano valoraron su gesto como una muestra de la fraternidad que existe en el mundo de las artes escénicas.

La partida del actor representa un vacío y un recordatorio de reconocer en vida y memoria a quienes entregan todo su talento el público. Con sus palabras, Juliette reafirmó la estrecha relación de respeto que mantenía con Eduardo Serrano y su familia, y se sumí a quienes ha resaltado no solo su trayectoria sino la calidad humana que lo caracterizó hasta el último momento de su vida.

