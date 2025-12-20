Juliana y Yina Calderón navegaron en canoa y desataron risas: "Los gorditos que se bajen”

Las creadoras de contenido, Juliana Calderón y Yina Calderón causaron gracia en redes al mostrar cómo disfrutan de un paseo en canoa.

Juliana y Yina Calderón disfrutan de un paseo en canoa. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

¿Qué compartieron Juliana y Yina Calderón en sus redes sobre su paseo en canoa?

Por medio de sus redes sociales, Juliana compartió un divertido momento en el que junto a su hermana se disponían a navegar un río en una pequeña embarcación.

Sin embargo, a la hora de subirse tuvieron inconvenientes, sobre todo por el peso de los hombres que las acompañaban, lo que generó risas entre los internautas.

“Los gorditos que se bajen”, expresó Juliana Calderón en la publicación.

Ayer, Yina también compartió con sus seguidores cómo su familia celebra las novenas.

Mostró comidas, bebidas y la preparación de regalos y anchetas, destacando que todo lo compra en las tiendas de su barrio porque nunca olvida sus raíces.

Este gesto fue aplaudido por muchos, quienes resaltaron la importancia de mantener vivas las tradiciones familiares y locales.

Como ya es costumbre, Yina y sus hermanas han sido convertidas en “año viejo” en varias partes del país.

Estas figuras hechas de trapo y ropa se queman el último día del año como símbolo de dejar atrás las adversidades.

Aunque Yina se ríe de la situación, ha confesado que no disfruta mucho de ser representada de esa manera y que está cansada de que todos los años le hagan lo mismo.

Aun así, la tradición se mantiene y cada diciembre su nombre vuelve a aparecer en estas representaciones populares.

Artículos relacionados Yina Calderón Luto en redes: falleció Mayits, la joven influencer que inició junto a Westcol

¿Juliana y Yina Calderón tienen pareja sentimental?

Además de los momentos divertidos y familiares, Juliana y Yina han estado envueltas en rumores sobre su situación sentimental.

Ninguna de las dos ha confirmado nada públicamente, pero en varias ocasiones han mostrado ramos de rosas que reciben como gesto de conquista.

Estas publicaciones han alimentado la curiosidad de sus seguidores, quienes especulan sobre posibles relaciones, aunque las creadoras prefieren mantener el misterio y no dar detalles.

Artículos relacionados Blessd Blessd presume su nuevo físico y causa furor entre sus seguidores, tras culminar con éxito su gira

Por otra parte, Yina reveló que participará en un nuevo reality en 2026. Aunque no dio muchos detalles sobre el formato ni la temática, aseguró que será un proyecto importante en su carrera y que lo anunciará oficialmente en los próximos meses.

Esta noticia generó expectativa entre sus seguidores, quienes esperan verla nuevamente en televisión y conocer cómo afrontará este nuevo reto.