Juliana Galvis rompe el silencio al revelar la dolorosa pérdida de su hijo: esto dijo

La reconocida actriz, Juliana Galvis, a quien acabamos de ver como una de las protagonistas en la exitosa novela de Canal RCN ‘Las de siempre’, causó conmoción en redes tras revelar una dolorosa pérdida.

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Precisamente, en una entrevista en ‘Mujeres sin Filtro’, detalló cómo vivió este lamentable episodio en su vida, el cual la marcó para siempre, pero con sus palabras esperanzadoras, conmovió tras un final que la llenó de aprendizaje.

Su relato, generó reacciones en las plataformas digitales, en donde mujeres comentaron situaciones similares que vivieron, llenando de mensajes positivos y de empatía para la actriz.

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¿Qué dijo Juliana Galvis sobre la pérdida de su hijo?

Durante la entrevista en Mujeres sin filtro, Juliana Galvis abrió su corazón y contó con detalles cómo vivió la pérdida de su hijo, León.

El doloroso relato de Juliana Galvis sobre la muerte de su hijo León. (Foto/ Canal RCN)

Dijo que, cuando vivió en Estados Unidos, ella se aplicó una vacuna, sin saber que estaba en estado de gestación, pero al darse cuenta de lo ocurrido, acudió a varios médicos, quienes le mencionaron que no había peligro alguno de continuar con el embarazo.

Sin embargo, llegó hasta donde un doctor que, le explicó que su hijo podía fallecer o nacer con malformación, por lo que le recomendaba interrumpir su embarazo, pero ella dijo que no, porque tenía la fe que Dios le había dado a su bebé con un propósito.

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La vacuna coincidió cuando ella tendría seis semanas de embarazo y en la semana diecisiete, le comunicaron que su bebé ya había fallecido semanas atrás, o sea, luego de la vacuna.

¿Por qué Juliana Galvis llamó a su hijo ‘León’?

En medio de la conversación, esta fue la pregunta que respondió Juliana, conmoviendo con su respuesta, pues dijo que el nombre de ‘León’ se lo dio a su hijo por el Rey León, haciendo alusión a que el animalito pasó toda adversidad.

Juliana Galvis hizo desgarradora confesión sobre la pérdida de su hijo. (Foto/ Canal RCN)

Sin duda, una respuesta que generó nostalgia, pero Juliana dejó claro que todos los días de su vida recuerda a su bebé.

Aunque fue un capítulo doloroso para su vida, la actriz conmemora con mucho amor la existencia de su apreciado León.