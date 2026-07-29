El nombre del exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Juanda Caribe, ha sido tema de conversación en redes luego que se conociese que se mudó a Medellón.

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¿Juanda Caribe, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se mudó a Medellín por Mariana Zapata?

Tras su salida del reality del Canal RCN, el creador de contenido confirmó su soltería luego de terminar su relación con Sheila Gándara, madre de su hija.

Aunque hasta el momento no reveló las razones de la decisión de su ruptura, muchos la asocian a su aparente cercanía y química con la influenciadora Mariana Zapata, a quien conoció en la casa estudio.

Precisamente, Juanda y Mariana se han dejado ver juntos en las últimas semanas, lo que ha avivado los rumores de una posible relación amorosa, algo que ha tomado fuerza tras la decisión de Caribe de mudarse a Medellín, ciudad en la que vive Zapata.

El creador de contenido compartió un video en el que mostró su bienvenida a su nuevo apartamento en Medellín en el que lo recibieron con globos y una emotiva carta por parte de Mariana.

Mariana Zapata le dio la bienvenida a Juanda Caribe a Medellín. (Foto Canal RCN).

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¿Cuál fue la millonada que Juanda Caribe se gastó tras mudarse a Medellín?

El influenciador al parecer motivado por Mariana Zapata y proyectos personales decidió mudarse para Medellín, ciudad en la que le tocó empezar desde ceros.

Precisamente, en las últimas horas se conoció la foto de una supuesta factura del influenciador en la que se gastó una millonada para amoblar su apartamento.

En la imagen se ve un total por más de diez millones de pesos en la que aparecen objetos como toallas, sabanas, entre otros objetos para su nuevo apartamento.



Como era de esperarse por lo que se alcanza a ver en la factura muchos internautas han quedado sorprendidos con la millonada que se gastó el influenciador en cosas de primera necesidad.

Otras de las dudas que ha despertado esta mudanza de Juanda Caribe a Medellín es si la influenciadora Mariana Zapata planea irse a vivir ahí con él, algo que ninguno de los dos ha confirmado o negado.