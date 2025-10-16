Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón sueña con ser juez de la República: así lo contó Yina Calderón en vivo

Juliana Calderón es abogada de profesión y Yina Calderón reveló que anhela ascender en esta rama.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Juliana Calderón
Juliana Calderón sueña con ser juez de la República: así lo contó Yina Calderón en vivo | Foto del Canal RCN y Freepik.

Todos los días la empresaria de fajas Yina Calderón genera controversia en las redes sociales, pues suele hablar sobre diversos temas relacionados con el entretenimiento y el espectáculo.

A través de su nueva propuesta de conversación, Yina Calderón se refirió sobre los sueños de su hermana Juliana, de quien muchos dicen que seguirá los pasos de la polémica influencer.

Artículos relacionados

¿Juliana Calderón seguirá los pasos de Yina Calderón en un reality?

En redes, había rondado la posibilidad de que Juliana Calderón participara en un reality de convivencia, tal como lo hizo Yina Calderón, pero eso todavía es incierto.

Sin embargo, lo que sí comentó la emprendedora es que su hermana tiene perspectivas de vida muy distintas y aunque a veces recibe ayuda de sus familiares, eso no significa que tengan las mismas aspiraciones.

Juliana Calderón
Juliana Calderón sostiene que la señalan solo por ser ella | Foto del Canal RCN.

¿Cuál es el sueño de Juliana Calderón?

Mientras que a Yina le gusta la controversia, Juliana Calderón es abogada de profesión, así que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 reveló que su hermana quiere ser juez de la República.

Artículos relacionados

"El sueño de Juliana Calderón siempre ha sido ser juez de la República, ella es abogada de profesión, ya tiene maestría y especialización y se va a tirar a ser juez. Miren el hecho de que a mí me guste este medio, no quiere decir que a todas mis hermanas les guste", expresó Yina.

En las palabras de la influenciadora, es cierto que sus hermanas a veces le colaboran opinando de distintos temas, pero no lo viven igual que ella.

Por lo tanto, Yina precisó que Juliana tiene otras metas para su vida enfocada en su labor como profesional en la rama del Derecho.

 

Artículos relacionados

Aparte de ser abogada, Juliana Calderón es empresaria e influencer. En las plataformas de interacción social, la joven también genera polémica porque ha protagonizado distintas diferencias con otros rostros digitales, entre lo más reciente arremetió contra la bailarina Andrea Valdiri después de que cuestionó su cartón universitario y eso le causó malestar.

Andrea Valdiri, Juliana Calderón
Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Castro contó cómo fue conocer a Karol G Talento nacional

Así fue el encuentro entre Valentina Castro y Karol G durante el desfile de Victoria’s Secret

Valentina Castro compartió detalles de su encuentro con Karol G y cómo llegó a la pasarela de Victoria’s Secret.

Muerte Influencers

Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

Baby Demoni fue entrevistada por su trabajo en redes sociales e hizo álgidas confesiones de vida.

Andrea Valdiri y Valentino Lázaro Andrea Valdiri

Andrea Valdiri se pronunció sobre sus pleitos con Valentino Lázaro

La influenciadora Andrea Valdiri habló sobre sus diferencias con Valentino Lázaro.

Lo más superlike

Morat para los Latin Grammy Viral

Morat entre los artistas confirmados que se presentarán en los Latin Grammy

Morat será la gran cuota colombiana de los artistas que subirán al escenario en los Latin Grammy 2025.

Falleció Baby Demoni y video se hace viral tras revelar qué canción pondría en su funeral. Talento nacional

Fallece reconocida influencer y se viraliza video donde revelaba la canción para su funeral

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino revienta por las críticas sobre Ecuador y sus lágrimas en MasterChef Celebrity

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó