Juliana Calderón sueña con ser juez de la República: así lo contó Yina Calderón en vivo

Todos los días la empresaria de fajas Yina Calderón genera controversia en las redes sociales, pues suele hablar sobre diversos temas relacionados con el entretenimiento y el espectáculo.

A través de su nueva propuesta de conversación, Yina Calderón se refirió sobre los sueños de su hermana Juliana, de quien muchos dicen que seguirá los pasos de la polémica influencer.

¿Juliana Calderón seguirá los pasos de Yina Calderón en un reality?

En redes, había rondado la posibilidad de que Juliana Calderón participara en un reality de convivencia, tal como lo hizo Yina Calderón, pero eso todavía es incierto.

Sin embargo, lo que sí comentó la emprendedora es que su hermana tiene perspectivas de vida muy distintas y aunque a veces recibe ayuda de sus familiares, eso no significa que tengan las mismas aspiraciones.

Juliana Calderón sostiene que la señalan solo por ser ella | Foto del Canal RCN.

¿Cuál es el sueño de Juliana Calderón?

Mientras que a Yina le gusta la controversia, Juliana Calderón es abogada de profesión, así que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 reveló que su hermana quiere ser juez de la República.

"El sueño de Juliana Calderón siempre ha sido ser juez de la República, ella es abogada de profesión, ya tiene maestría y especialización y se va a tirar a ser juez. Miren el hecho de que a mí me guste este medio, no quiere decir que a todas mis hermanas les guste", expresó Yina.

En las palabras de la influenciadora, es cierto que sus hermanas a veces le colaboran opinando de distintos temas, pero no lo viven igual que ella.

Por lo tanto, Yina precisó que Juliana tiene otras metas para su vida enfocada en su labor como profesional en la rama del Derecho.

Aparte de ser abogada, Juliana Calderón es empresaria e influencer. En las plataformas de interacción social, la joven también genera polémica porque ha protagonizado distintas diferencias con otros rostros digitales, entre lo más reciente arremetió contra la bailarina Andrea Valdiri después de que cuestionó su cartón universitario y eso le causó malestar.