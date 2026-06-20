Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón sorprendió al revelar el género de su bebé: ¿niño o niña?

Juliana Calderón compartió la noticia más esperada sobre su bebé y sorprendió a todos por la forma en que lo hizo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El anuncio que todos esperaban: Juliana Calderón revela el género de su bebé
El anuncio que todos esperaban: Juliana Calderón revela el género de su bebé. (Foto Canal RCN | Freepik).

Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar una de las noticias más esperadas sobre su embarazo: el género de su bebé. La empresaria compartió el anuncio de una manera inesperada y generó curiosidad entre quienes estaban atentos a conocer si espera niño o niña.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la revelación de género del bebé de Juliana Calderón?

Durante la tarde del pasado viernes 19 de junio, Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en el que presumió un regalo que recibió de parte de su pequeño sobrino Nano, quien se mostró emocionado por la llegada del bebé.

Juliana Calderón llamó la atención al presentar al "hermanito" de su bebé
Juliana Calderón reveló nuevos detalles de su embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Sin embargo, en medio de la conversación con el menor, la joven empresaria habría revelado el género de su bebé. Juliana le preguntó a su sobrino qué le gustaría que fuera el bebé, a lo que él respondió sonriente que esperaba que fuera un niño como él.

Artículos relacionados

Ante esto, Calderón le mencionó que lamentaba informarle que en realidad no iba a serlo, una respuesta con la que dejó entrever que su bebé sería una niña.

Las palabras de la empresaria generaron reacciones en redes sociales, pues algunos seguidores comentaron que, de confirmarse, la revelación habría ocurrido de una manera inesperada, mientras que otros señalaron que podría tratarse de una broma de Juliana al ver la emoción de su sobrino con la idea de tener un primo varón.

Artículos relacionados

Lo cierto es que hasta el momento, Juliana Calderón no ha realizado una revelación oficial con una celebración o anuncio dedicado al género de su bebé, por lo que sus seguidores continúan atentos a cualquier detalle que pueda confirmar la noticia.

¿Qué se sabe sobre el embarazo de Juliana Calderón?

Vale la pena destacar que Juliana Calderón ha mantenido bastante reservada esta nueva etapa de su vida, a tal punto que no fue ella quien confirmó inicialmente su embarazo, sino sus hermanas Yina y Claudia Calderón.

Desde entonces, muchos seguidores han estado a la expectativa por conocer quién sería el padre de su bebé, pues aunque Juliana no ha hablado directamente sobre él, sí ha mencionado que será él quien se pronuncie cuando lo considere adecuado.

Sin embargo, este silencio ha generado diversas especulaciones sobre la identidad del padre, llegando incluso a señalar a Juan David Tejada ‘El agropecuario’ y a su fallecida pareja Juan Manuel Rodríguez.

¿Quién es el padre del bebé de Juliana Calderón?
Juliana Calderón no ha revelado quién es el padre de su bebé / (Foto del Canal RCN y Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cristiano Ronaldo sorprendió a su hijo con emotivo mensaje desde el Mundial 2026 Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sorprendió a su hijo con emotivo mensaje desde el Mundial 2026

El hijo de Cristiano Ronaldo celebró su cumpleaños número 16 mientras su padre disputa el Mundial 2026 con Portugal.

Así luce el abdomen de Manuela QM tras dar a luz y mostrar sus cambios Blessd

Manuela QM mostró las marcas que le quedaron en el abdomen tras dar a luz a su bebé

Manuela QM compartió imágenes donde mostró las marcas que le quedaron en el abdomen tras el nacimiento de su bebé.

Samuel Brand es el atractivo hijo de Claudia Bahamón Claudia Bahamón

Él es el atractivo hijo de Claudia Bahamón que llama la atención en redes; ¿cuál es la razón?

Samuel Brand, hijo de Claudia Bahamón, volvió a ser tema de conversación tras protagonizar un momento familiar especial.

Lo más superlike

Selección Colombia Mundial de fútbol

Quién es el mejor jugador de Colombia tras el primer partido en el Mundial 2026, según la IA

La IA analizó a todos los jugadores de Colombia en el Mundial 2026 y lanzó el nombre del más destacado por ahora.

Maluma hizo una inesperada confesión sobre su vida lejos de los escenarios Maluma

Maluma hizo una inesperada confesión sobre su vida lejos de los escenarios: “Era adicto a ese ritmo”

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente