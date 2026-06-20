Juliana Calderón sorprendió al revelar el género de su bebé: ¿niño o niña?

Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar una de las noticias más esperadas sobre su embarazo: el género de su bebé. La empresaria compartió el anuncio de una manera inesperada y generó curiosidad entre quienes estaban atentos a conocer si espera niño o niña.

¿Cómo fue la revelación de género del bebé de Juliana Calderón?

Durante la tarde del pasado viernes 19 de junio, Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en el que presumió un regalo que recibió de parte de su pequeño sobrino Nano, quien se mostró emocionado por la llegada del bebé.

Juliana Calderón reveló nuevos detalles de su embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Sin embargo, en medio de la conversación con el menor, la joven empresaria habría revelado el género de su bebé. Juliana le preguntó a su sobrino qué le gustaría que fuera el bebé, a lo que él respondió sonriente que esperaba que fuera un niño como él.

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Ante esto, Calderón le mencionó que lamentaba informarle que en realidad no iba a serlo, una respuesta con la que dejó entrever que su bebé sería una niña.

Las palabras de la empresaria generaron reacciones en redes sociales, pues algunos seguidores comentaron que, de confirmarse, la revelación habría ocurrido de una manera inesperada, mientras que otros señalaron que podría tratarse de una broma de Juliana al ver la emoción de su sobrino con la idea de tener un primo varón.

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Lo cierto es que hasta el momento, Juliana Calderón no ha realizado una revelación oficial con una celebración o anuncio dedicado al género de su bebé, por lo que sus seguidores continúan atentos a cualquier detalle que pueda confirmar la noticia.

¿Qué se sabe sobre el embarazo de Juliana Calderón?

Vale la pena destacar que Juliana Calderón ha mantenido bastante reservada esta nueva etapa de su vida, a tal punto que no fue ella quien confirmó inicialmente su embarazo, sino sus hermanas Yina y Claudia Calderón.

Desde entonces, muchos seguidores han estado a la expectativa por conocer quién sería el padre de su bebé, pues aunque Juliana no ha hablado directamente sobre él, sí ha mencionado que será él quien se pronuncie cuando lo considere adecuado.

Sin embargo, este silencio ha generado diversas especulaciones sobre la identidad del padre, llegando incluso a señalar a Juan David Tejada ‘El agropecuario’ y a su fallecida pareja Juan Manuel Rodríguez.