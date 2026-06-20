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¿Luisa Fernanda W ya se casó? La influenciadora mostró el maquillaje de su boda y desató rumores

La creadora de contenido publicó la prueba del maquillaje que usaría en su boda con Pipe Bueno y despertó rumores sobre la fecha del matrimonio.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Luisa Fernanda W ya se casó? La influenciadora mostró el maquillaje de su boda y desató rumores
¿Luisa Fernanda W ya se casó? La influenciadora mostró el maquillaje de su boda y desató rumores (Foto Canal RCN) (Foto IA)

La creadora de contenido Luisa Fernanda W volvió a emocionar a sus seguidores al compartir un nuevo adelanto de uno de los momentos más esperados de su vida personal: su matrimonio con el cantante Pipe Bueno.

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A través de sus redes sociales, la influenciadora publicó un video en el que mostró el maquillaje que se está probando para el gran día, despertando todo tipo de comentarios entre sus seguidores, quienes incluso comenzaron a preguntarse si la pareja ya había llegado al altar en secreto.

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar el maquillaje que usaría en su boda con Pipe Bueno
Luisa Fernanda W sorprendió al revelar el maquillaje que usaría en su boda con Pipe Bueno (foto Canal RCN)

¿Ya se casaron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

La respuesta es no. Aunque la publicación generó confusión entre algunos usuarios, la misma Luisa Fernanda W aclaró que se trata únicamente de una prueba de maquillaje para elegir el look que llevará el día de su boda.

En el video, la paisa dejó ver un maquillaje elegante y brillante, pensado para resaltar sus facciones sin perder la naturalidad, lo que provocó cientos de elogios por parte de sus seguidores.

La empresaria explicó que actualmente se encuentra evaluando diferentes opciones para encontrar el estilo perfecto que la acompañará durante uno de los días más importantes de su vida junto a Pipe Bueno, con quien mantiene una relación desde hace varios años y tiene dos hijos.

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¿Cuándo será la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Hasta el momento, ni Luisa Fernanda W ni Pipe Bueno han confirmado la fecha exacta de su matrimonio. Sin embargo, algunos detalles compartidos en redes sociales han hecho pensar que la celebración podría estar mucho más cerca de lo esperado.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Marilyn Oquendo, amiga cercana de la influenciadora, quien en una publicación anterior escribió que ya estaba “contando los días” para la despedida de soltera de Luisa.

El mensaje fue interpretado por muchos seguidores como una pista de que los preparativos avanzan rápidamente y que la boda podría celebrarse en los próximos meses.

Por ahora, la pareja continúa compartiendo algunos detalles del proceso con sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier novedad sobre uno de los matrimonios más esperados del mundo del entretenimiento colombiano.

Luisa Fernanda W deslumbró con la prueba de maquillaje para su boda y emocionó a sus fans
Luisa Fernanda W deslumbró con la prueba de maquillaje para su boda y emocionó a sus fans (Foto Jason Koerner / AFP)
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