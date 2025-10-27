Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón revela un detalle inesperado sobre la relación de Baby Demoni

Juliana Calderón reveló un detalle inesperado sobre la relación sentimental de Baby Demoni, influencer fallecida.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El inesperado detalle que Juliana Calderón reveló sobre la vida amorosa de Baby Demoni
Juliana Calderón revela el detalle que nadie sabía sobre la relación de Baby Demoni. (Foto Canal RCN | Freepik)

Juliana Calderón, hermana menor de la polémica influenciadora Yina Calderón, sorprendió al revelar un detalle inesperado sobre la relación sentimental de Alejandra Esquin ‘Baby Demoni’ y Samor One, días después de su muerte.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre la relación de Baby Demoni y Samor One?

En entrevista con el podcast Conducta Delictiva, Juliana Calderón habló sobre varios aspectos ocurridos el día en que Baby Demoni fue encontrada inconsciente en su casa, luego de una fuerte discusión con su pareja sentimental, Samor One, por una supuesta infidelidad de parte de ella.

Lo que encontraron en la casa de Baby Demoni dejó a todos en shock
Impactante revelación: así estaba la casa de Baby Demoni cuando la auxiliaron. (Foto referencia Freepik).

Durante la conversación, Calderón reveló que, durante su amistad con la creadora de contenido, nunca supo que ella estuviera en una relación amorosa, y mucho menos que conviviera con su pareja bajo el mismo techo. Por eso, confesó que se sorprendió al enterarse del delicado estado en el que se encontraba la joven antes de su fallecimiento.

Artículos relacionados

Juliana explicó que posiblemente Baby Demoni se sintió avergonzada de contarle que estaba con Samor One, tal vez por el entorno en el que se desarrollaba su relación, o porque en algún momento ella misma le dio un consejo que pudo influir en su decisión de mantenerlo en secreto.

“Yo siento que a ella le dio pena contarme sobre esa persona, por eso creo que lo negó”, expresó Calderón.

¿Cuál fue el consejo que Juliana Calderón le dio a Baby Demoni antes de su muerte?

Juliana Calderón contó que el consejo que le dio a la joven creadora de contenido fue que comenzara a rodearse de personas que le aportaran cosas positivas a su vida. Además, le reprochó que permaneciera cerca de quienes, según ella, solo frenaban su proceso personal.

Revelan por qué Samor, novio de Baby Demoni, no asistió a su funeral
El silencio de Samor tras la muerte de Baby Demoni: no asistió al funeral. (Foto referencia Freepik).

Calderón aseguró que le pidió a Baby Demoni que no se relacionara con personas “ñeras” o con problemas de drogadicción.

“Uno tiene que rodearse de gente que le aporte, porque si no, ¿para qué está con esa persona? Yo le dije: ‘no te quiero ver con ñeros, de pronto consumiendo cosas’, y ella me respondió que no consumía y que no tenía a nadie (pareja)”, relató.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria en el programa Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Reviven romántico video de Aida Victoria y 'El agropecuario' en medio de la polémica

En medio de la polémica protagonizada por Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano, el video desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Yina Calderón, Baby Demoni Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó a las declaraciones del novio de Baby Demoni: "No se desvivió sola"

Yina Calderón reveló que vio la entrevista de la pareja de Baby Demoni y no dudó en lanzar un tajante mensaje.

Nicolás Arrieta habla sobre lo que dicen los influencers Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta responde con sarcasmo a quienes le dicen que les tiene envidia: “Niveles de niveles”

Nicolás Arrieta habla sobre la envidia hacia otros influencers y genera cientos de comentarios por su declaración.

Lo más superlike

Valentina Taguado

Valentina Taguado confesó que Claudia Bahamón le mintió descaradamente en el último reto de campo

Valentina Taguado sorprendió a sus seguidores en redes, al revelar la mentira que le dijo Claudia Bahamón en el último reto de campo.

Famoso actor confiesa que vive con su expareja por una deuda pese a tener novia: esto se sabe Talento nacional

Famoso actor confiesa que vive con su expareja por una deuda pese a tener novia: esto se sabe

Cazzu revela que Nodal no llama a su hija ni por videollamada Cazzu

Cazzu revela que Christian Nodal no ve a su hija ni en videollamada: "es un descaro"

Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee causa revuelo al confesar la prohibición que le impuso su padre sobre Don Omar

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo