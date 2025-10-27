Juliana Calderón revela un detalle inesperado sobre la relación de Baby Demoni

Juliana Calderón, hermana menor de la polémica influenciadora Yina Calderón, sorprendió al revelar un detalle inesperado sobre la relación sentimental de Alejandra Esquin ‘Baby Demoni’ y Samor One, días después de su muerte.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre la relación de Baby Demoni y Samor One?

En entrevista con el podcast Conducta Delictiva, Juliana Calderón habló sobre varios aspectos ocurridos el día en que Baby Demoni fue encontrada inconsciente en su casa, luego de una fuerte discusión con su pareja sentimental, Samor One, por una supuesta infidelidad de parte de ella.

Impactante revelación: así estaba la casa de Baby Demoni cuando la auxiliaron. (Foto referencia Freepik).

Durante la conversación, Calderón reveló que, durante su amistad con la creadora de contenido, nunca supo que ella estuviera en una relación amorosa, y mucho menos que conviviera con su pareja bajo el mismo techo. Por eso, confesó que se sorprendió al enterarse del delicado estado en el que se encontraba la joven antes de su fallecimiento.

Juliana explicó que posiblemente Baby Demoni se sintió avergonzada de contarle que estaba con Samor One, tal vez por el entorno en el que se desarrollaba su relación, o porque en algún momento ella misma le dio un consejo que pudo influir en su decisión de mantenerlo en secreto.

“Yo siento que a ella le dio pena contarme sobre esa persona, por eso creo que lo negó”, expresó Calderón.

¿Cuál fue el consejo que Juliana Calderón le dio a Baby Demoni antes de su muerte?

Juliana Calderón contó que el consejo que le dio a la joven creadora de contenido fue que comenzara a rodearse de personas que le aportaran cosas positivas a su vida. Además, le reprochó que permaneciera cerca de quienes, según ella, solo frenaban su proceso personal.

El silencio de Samor tras la muerte de Baby Demoni: no asistió al funeral. (Foto referencia Freepik).

Calderón aseguró que le pidió a Baby Demoni que no se relacionara con personas “ñeras” o con problemas de drogadicción.

“Uno tiene que rodearse de gente que le aporte, porque si no, ¿para qué está con esa persona? Yo le dije: ‘no te quiero ver con ñeros, de pronto consumiendo cosas’, y ella me respondió que no consumía y que no tenía a nadie (pareja)”, relató.