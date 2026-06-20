Juliana Calderón recibió sorpresa de alguien clave en la vida de su bebé: “adivinen de quién”
Juliana Calderón presumió el primer regalo que recibió para su bebé de una persona muy especial en su vida.
Juliana Calderón compartió con sus seguidores un emotivo momento tras recibir el primer regalo destinado para su bebé, un detalle que llegó de parte de una persona muy especial en su vida y que despertó la atención de sus seguidores.
¿Quién sorprendió a Juliana Calderón con el primer regalo para su bebé?
Durante la tarde del pasado viernes 19 de junio, Juliana Calderón sorprendió a sus cientos de seguidores con una emotiva publicación en sus redes sociales, en la que presumió el primer regalo que recibió su bebé.
La joven empresaria se mostró emocionada al revelar que su sobrino y ahijado fue la primera persona en tener un detalle con el bebé que está por llegar, quien próximamente se convertirá en su primo.
“Miren el regalo que tenía hoy en la empresa. Adivinen de quién es esta letrica… Este muchachito (su sobrino) le dio regalo al bebé”, expresó Juliana al compartir el momento.
Asimismo, mostró la emoción del pequeño por la llegada del nuevo integrante de la familia, pues hasta el momento él es el único niño de la familia Calderón. Incluso, el menor aseguró que le gustaría que el bebé fuera un varón.
¿Cuál fue el primer regalo que recibió el bebé de Juliana Calderón?
En el video compartido por Juliana Calderón a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, se pudo apreciar una enorme canasta llena de artículos necesarios para su bebé y para su proceso de gestación, pues algunos de los productos estaban destinados para ella.
Asimismo, el regalo incluía una emotiva carta escrita a mano por su sobrino, en la que expresó lo feliz que se sentía por la llegada de su primo y destacó que la empresaria será una gran mamá.
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“Madrina, este pequeño detalle te lo doy con amor y cariño. Estoy muy contento y emocionado de conocer a mi prima(o) que viene en camino. Madrina, gracias por alegrarme y apoyarme cuando lo he necesitado. Sé que también serás una buena madre, estaré como primo mayor ayudándote con el bebé. Mis papás no se equivocaron al escogerte como madrina. Te amo con todo mi corazón”.